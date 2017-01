Powerless: Il trailer della comedy ambientata nell'Universo DC

Per decenni abbiamo visto i supereroi salvare il mondo dai cattivi più spietati. In tutto questo tempo, vi siete mai domandati a chi spetta porre rimedio agli inevitabili danni collaterali dei loro catastrofici scontri? La riposta è in Powerless, nuova comedy di NBC - in onda negli Stati Uniti dal 2 febbraio - che segue un gruppo di persone ordinarie in una società sovrumana.

La serie, di cui è stato diffuso il trailer, segue Vanessa Hudgens nei panni di Emily Locke, nuova responsabile della ricerca e sviluppo presso la Wayne Security, una sussidiaria della Wayne Enterprises di Batman. In una città popolata di supereroi, villain e cittadini stanchi dei loro continui scontri, Emily cerca di guidare la sua squadra verso il suo pieno potenziale e la consapevolezza che non occorre avere un qualche super potere per aiutare gli indifesi ed essere un eroe.