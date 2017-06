Powerless: L'inedito episodio con Adam West disponibile su YouTube

È stato uno degli ultimi ruoli interpretati da Adam West poco prima della sua morte lo scorso 9 giugno, ma rimasto inedito in seguito alla cancellazione di Powerless a NBC. Ora, per commemorare il leggendario attore che per primo ha indossato il manto di Batman in tv, DC All Access ha diffuso Win, Luthor, Draw, il penultimo episodio della comedy ambientata nell'Universo DC, nel quale West ha vestito i panni di Dean West, il presidente delle Wayne Industries, in visita a Charm City per dare una brutta notizia a Van, il cugino di Bruce Wayne.

Win, Luthor, Draw, disponibile gratuitamente e per un periodo limitato su YouTube, è uno dei tre episodi di Powerless rimasti inediti negli Stati Uniti quando lo scorso aprile NBC ha deciso di sospendere la programmazione della nuova serie a causa delle medie d'ascolto particolarmente deludenti. La sua diffusione non è stata l'unica iniziativa della DC per ricordare West. Giovedì, l'iconico bat-segnale è stato acceso sul palazzo del municipio di Los Angeles durante una cerimonia alla quale hanno preso parte anche il sindaco Eric Garcetti e l'attore Burt Ward. Il video più in basso ne riassume i momenti salienti.