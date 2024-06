Posaman arriva al Filming Italy Sardegna Festival per svelarci i segreti della seconda stagione di Sono Lillo

News Serie TV

Ospite del Filming Italy Sardegna Festival 2024, Lillo ci ha dato qualche anticipazione di Sono Lillo 2 e ci ha parlato della sua comicità, del suo desiderio di bambino di diventare un ballerino e dell'amico e collega Corrado Guzzanti.

C'è un attore e comico che mette d'accordo tutti. Ai bambini piace la sua fisicità, mentre gli adulti apprezzano la sua raffinata comicità basata sul nonsense e i giochi di parole. Stiamo parlando di Pasquale Petrolo in arte Lillo, che è sia una metà della coppia Lillo e Greg che un battitore libero. Lillo ha calcato le tavole del palcoscenico, si è diviso fra cabaret e sketch televisivi, è diventato per un po’ una presenza fissa del cinepanettone 2.0 e soprattutto si è cimentato con successo prima nel game show/reality LOL - Chi ride è fuori e poi nella serie tv Sono Lillo, che come LOL è un'esclusiva Prime Video. Per amor di precisione dobbiamo aggiungere che senza LOL Sono Lillo non sarebbe mai esistito, e se Lillo, ospite del Filming Italy Sardegna Festival, può parlarci di Sono Lillo 2, è perché, nel 2021, ha accettato di far parte del gruppo di comici che per 6 ore consecutive si sono sfidati a colpi di battute e scenette per far ridere e quindi eliminare gli avversari.

Da 3 anni Pasquale è lanciatissimo e non ha intenzione di rallentare il ritmo. Seduto in mezzo a noi giornalisti all'inizio di un ventoso pomeriggio di fine giugno, ci dà qualche gustosa anticipazione sulla seconda stagione di Sono Lillo, nella quale ritroveremo Corrado Guzzanti. Lillo è strafelice di questa rinnovata collaborazione, che prevede uno spazio maggiore per l'inventore di Rocco Smitherson, Lorenzo e Quelo: "Con Corrado ci conosciamo da tempo immemore" - dice - "e siamo grandi amici, inoltre abbiamo fatto tante cose insieme. Lui ha già recitato in Io sono Lillo, apparendo brevemente nella prima stagione. Nella seconda, che arriverà su Prime Video a settembre, avrà invece un ruolo un po’ più corposo. Ricordo con simpatia le nostre collaborazioni nel Pippo Kennedy Show. Volendoci bene, appena uno fa qualcosa chiama l'altro. Nella vita reale litighiamo tantissimo giocando a Risiko e a Monopoli, e ci azzuffiamo come due ragazzini di 6 anni".

Dei moltissimi e spassosi personaggi inventati da Corrado Guzzanti, Lillo ne ha uno che lo fa ridere alle lacrime: "Corrado mette sempre della magia in tutti i personaggi che fa, ma se parliamo di risate pure, quello che mi diverte di più è Vulvia con il suo Rieducational Channel: credo che 'spingitori di cavalieri' sia la cosa che mi fa più ridere in assoluto. Anche il suo Funari era geniale, per non parlare di Padre Pizzarro, però Vulvia resta inarrivabile".

Chiuso l’argomento Guzzanti incalziamo Lillo sulla seconda stagione di Sono Lillo e per fortuna il Sig. Petrolo parla liberamente: "Siamo molto contenti di come è venuta la nuova stagione, perché Sono Lillo è diventata un po’ più surreale, nel senso che viaggerò per le dimensioni. Dal momento che nella prima stagione ci sono io che mi comporto come nella realtà ma la storia che viene raccontata non è veramente la mia, così come la moglie che ho, è come se appartenessi a un'altra dimensione. Questa volta le dimensioni si moltiplicano e mi capiterà di imbattermi in tanti altri Lilli, e nessuno di loro se la passa benissimo. Vi do un'anticipazione, anche se non potrei: nella nuova stagione c'è un personaggio favoloso che è il Maestro dell'Universo, e cioè quello che governa tutte quante le dimensioni. Non dirò altro sennò mi ammazzano, mi mandano dei sicari. Vi annuncio però che il Maestro dell'Universo sarà una sorpresa incredibile: non immaginerete mai chi lo interpreta, non è neanche un attore, però si tratta di un personaggio che ha a che fare con lo spettacolo".

In Sono Lillo, l'attore impersona Posaman, che però non è l'unico supereroe che ha creato. Diversi anni fa, insieme a Greg, l'attore ha inventato Normalman, e gli chiediamo se i supereroi siano una sua passione: "Da nerd, adoro i fumetti di supereroi" - risponde - "tanto è vero che li leggo ancora. A casa sono pieno di statuine di supereroi, sembra di essere nella stanza di un ragazzino di 15 anni, quindi le parodie dei supereroi che faccio dipendono dal mio amore per loro. Normalman lo inventai per i fumetti, ma poi diventò il personaggio principale di una serie per GeekStick, che è un canale per ragazzi. Posaman, invece, è nato da un'improvvisazione durante LOL. L'idea era di fare Posaman però non avevo programmato nulla, del resto LOL funziona così: non esiste un copione, perciò mi sono detto: 'Ok, entrerò là dentro con questo costume e dirò che sono Posaman, poi vedrò cosa mi viene in mente'. In realtà Posaman non era stato pensato per LOL: al suo posto doveva esserci un altro supereroe che aveva un altro meccanismo che poi si è rotto, per cui all'ultimo momento ho detto: ‘Sì. facciamo che mi sparo le pose, fatemi una p’, e poi sono entrato. Credo che la forza di quel personaggio così prorompente dipenda proprio da questa naturalezza: era evidente che si trattava di qualcosa che nasceva sul momento, ed è per questa ragione che secondo me è piaciuto alla gente. A divertirsi sono stati in particolare i bambini, perché Posaman è un personaggio fisico, non di battuta, e infatti ridi per quello che fa e non per ciò che dice. La comicità fisica diverte moltissimo anche me, e i miei modelli in questo senso sono John Belushi e Peter Sellers. Tornando a LOL, mi sono arrivati su Instagram vari messaggi di persone che vedevano il programma e c'erano due bambini che piangevano perché ero uscito, ma piangevano proprio, anzi erano disperati".

La prima stagione di Sono Lillo si apre con Pasquale che viene lasciato dalla moglie, che non sopporta più la sua tendenza a scherzare sempre e le sue abitudini da ultra-geek. Nella vita vera l'attore è invece felicemente sposato, anche se la sua signora ogni tanto gli torcerebbe il collo: "La vera signora Lillo, quando qualcuno le dice: 'Ma com'è carino, ma com'è simpatico!', risponde: 'Ma non ci vivete insieme'. Lo dice continuamente, ma è sempre vero, perché comunque nel quotidiano tutti noi abbiamo le nostre paturnie. A casa la faccio ridere tanto però la faccio anche arrabbiare tanto, diciamo che si passa da un mood all'altro".

Lillo - che nella foto dell'articolo è insieme a Tiziana Rocca, che ha ideato e dirige il Filming Italy Sardegna Festival - ci racconta poi che ha appena finito di girare un film di Natale con Christian De Sica, Paolo Calabresi e Isabella Ferrari. Si tratta di Cortina Express, e anche se al timone c'è un regista molto diverso da Neri Parenti (Eros Puglielli) l'umorismo avrà comunque qualcosa di "vacanziero". Essendoci anche Lillo nel cast, magari la comicità si spingerà un po’ nella direzione del sopracitato nonsense. E a proposito di nonsense, il comico ci spiega quando è nato il suo amore per questa maniera di far ridere: "Da ragazzino sono rimasto folgorato dai Monty Python, ricordo che erano super-demenziali, e quella demenzialità mi faceva ridere. Quando poi Greg ed io ci siamo incontrati come si incontrano due ragazzi molto giovani che cominciano a parlare delle passioni che hanno in comune, ci siamo accorti che adoravamo esattamente le stesse cose, e quindi, oltre ai Monty Python, amavamo Mel Brooks, la comicità ebraico-americana e poi qualche nostro connazionale, perché noi abbiamo una grande tradizione di nonsense. Pensiamo per esempio a Cochi e Renato che sono stati i più grandi comici nonsense italiani, o a I Giancattivi, con Francesco Nuti e Alessandro Benvenuti. Tornando agli anni '50, Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi facevano nonsense negli sketch televisivi che hanno preceduto il passaggio al cinema di Tognazzi. Ancora adesso Greg ed io seguiamo i comici che vanno in quella direzione. Ci è sembrato naturale farla nostra. Abbiamo sempre inseguito quello che ci faceva più ridere senza mai domandarci: Cosa può piacere? Cosa piace adesso?".

Fra i tanti media attraverso i quali esprime il proprio talento, Lillo ci confida che il suo preferito è la radio, che tra l'altro è molto adatta alla comicità surreale perché lascia libero il campo all'immaginazione. Ma c'è ancora un'altra forma espressiva in cui Lillo eccelle: la danza. Agile e aggraziato, Pasquale ha inventato passi e coreografie, e tra i primi ci piace ricordare il "doppio Anagni". Riguardo alla danza, Lillo ci confida un mezzo segreto: "Io da ragazzino ballavo, volevo fare il ballerino da piccolo e lo dissi a mio padre che era un calabrese doc. Immaginate un calabrese stereotipato che viene a Roma, ecco: mio padre era così. A 7 anni mi sono presentato da lui e gli ho detto 'Papà, voglio diventare ballerino'. Figuratevi mio padre! Già guardava con sospetto il mondo dell'arte, figuriamoci la danza che non è una cosa proprio maschia! Invece non ha capito niente, perché essere un ballerino etero significa avere delle possibilità: non è una battuta, è vero. Ma mio padre aveva paura, considerava l'omosessualità un problema, una malattia. Vedendomi fare mosse e mossette si era preoccupato tanto, anche perché io imitavo le ballerine e non i ballerini, in particolare adoravo Raffaella Carrà. Mio papà voleva che facessi il commercialista e sfortunatamente è morto quando avevo appena iniziato a fare questo lavoro e per guadagnare qualcosa vendevo l'olio ai ristoranti".