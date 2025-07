Portobello, la prima serie italiana di HBO Max sarà presentata al Festival di Venezia: Ecco il teaser poster

News Serie TV

In arrivo su HBO Max nel 2026, la serie di Marco Bellocchio Portobello, incentrata sul caso Tortora, sarà presentata Fuori Concorso al Festival di Venezia. Ecco il teaser poster.

Portobello, l'attesa prima serie italiana di HBO Max diretta da Marco Bellocchio, basata sulla nota vicenda che negli anni '80 ha coinvolto il conduttore dell'omonimo programma televisivo della Rai Enzo Tortora, sarà presentata Fuori Concorso all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, al via il 27 agosto. Per l'occasione, il servizio streaming di Warner Bros. Discovery, il cui lancio in Italia è previsto per il prossimo anno, ne ha diffuso il teaser poster.

Portobello: La trama e il cast della serie tv

Scritta da Bellocchio con Stefano Bises (M - Il figlio del secolo), Giordana Mari (1993) e Peppe Fiore (Il Re), Portobello, della quale alcune settimane fa era stata diffusa una clip in anteprima, racconta in sei episodi la vicenda di Enzo Tortora (interpretato dall'attore de L'amica geniale Fabrizio Gifuni), nel 1982 all'apice del successo come conduttore dell'omonimo programma televisivo seguito da 28 milioni di spettatori in prima serata, tutti in attesa del concorrente che riuscirà a far parlare il pappagallo, ospite d'onore della trasmissione. Pertini lo nomina Commendatore della Repubblica. Tortora è il re della tv di quegli anni e il suo programma racconta e conforta il Paese.

In quegli stessi anni, il terremoto dell'Irpinia dà l'ultima scossa agli equilibri già fragili della Nuova camorra organizzata. Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo e spettatore assiduo di Portobello dalla sua cella, decide di pentirsi. Interrogato dai giudici fa un nome inatteso: Enzo Tortora. Quando il 17 giugno del 1983 i carabinieri bussano alla sua stanza d'albergo, Tortora pensa a un errore. Ma è solo l'inizio di un'odissea che lo trascinerà dalla vetta al baratro.

A Gifuni si aggiungono gli altri membri del cast Lino Musella (L'amica geniale), Romana Maggiora Vergano (I gladiatori), Barbora Bobulova (Il Re), Carlotta Gamba (Dostoevskij), Alessandro Preziosi (La vita bugiarda degli adulti), Fausto Russo Alesi (Iddu - L'ultimo padrino) e Salvatore D'Onofrio (Il Re).