Portobello: Una clip in anteprima della prima serie italiana di HBO Max

In anteprima, nel giorno in cui ricorre l'anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, una clip della serie italiana di HBO Max che racconta la sua drammatica vicenda.

Nel giorno in cui ricorre l'anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, avvenuto il 17 giugno di 42 anni fa, HBO Max rilascia in anteprima una clip della sua prima serie originale italiana, Portobello del pluripremiato regista e sceneggiatore italiano Marco Bellocchio (La condanna, Il traditore), dedicata proprio alla drammatica vicenda del conduttore televisivo, in arrivo nel 2026 con il lancio del servizio streaming nel nostro Paese.





Portobello: La trama e il cast della serie tv di HBO Max

Scritta da Bellocchio, Stefano Bises (M - Il figlio del secolo), Giordana Mari (1993) e Peppe Fiore (Il Re), Portobello racconta in sei episodi la vicenda di Enzo Tortora (interpretato dall'attore de L'amica geniale Fabrizio Gifuni), il celebre conduttore del programma televisivo omonimo in onda dal 1977 per sette edizioni, accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere parte di un'associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti. Tortora fu recluso in carcere e processato per anni prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa.

La clip racconta il momento in cui Enzo Tortora appare in manette davanti a una caserma dei carabinieri a Roma. A Gifuni si aggiungono gli altri membri del cast Lino Musella (L'amica geniale), Romana Maggiora Vergano (Those About to Die), Barbora Bobulova (Il Re), Carlotta Gamba (Dostoevskij), Alessandro Preziosi (La vita bugiarda degli adulti), Fausto Russo Alesi (Iddu - L'ultimo padrino) e Salvatore D'Onofrio (Il Re).