Pedro Pascal chiarisce una volta per tutte quanto è realmente coinvolto in The Mandalorian

Negli ultimi mesi si è affrontato spesso questo tema, ma Pedro Pascal ha voluto chiarire una volta per tutte il suo impegno nei panni di Din Djarin in The Mandalorian: è vero che presta al personaggio solo la sua voce?

In principio era soltanto un sospetto. Oggi, dopo le dichiarazioni di Pedro Pascal, è diventata conferma. Chi interpreta realmente Din Djarin in The Mandalorian? L'attore ha rilasciato di recente un'intervista a The Hollywood Reporter, facendo luce su uno dei misteri che ha più incuriosito i fan di Star Wars. Negli ultimi mesi era diventata sempre più insistente la curiosità su chi indossasse realmente l'armatura, e finalmente Pedro Pascal ha spiegato come stanno le cose.

The Mandalorian: Chi interpreta realmente Din Djarin? La verità di Pedro Pascal

Il dubbio risulta lecito, se si considera che il personaggio di Din Djarin indossa (quasi) sempre il suo elmo. In più, Pedro Pascal negli ultimi anni è stato particolarmente attivo su grande e piccolo schermo, soprattutto con The Last of Us. Nel corso della terza stagione, poi, il suo personaggio non ha mai rimosso l'elmo e, a The Hollywood Reporter, l'attore ha svelato la verità. Il più delle volte, Pedro Pascal si limita semplicemente a prestare la propria voce a Din Djarin, registrata fuori campo e quindi anche in un secondo momento. A interpretare realmente sul set (e quindi nelle scene) il personaggio è il suo stuntman, Brendan Wayne, che si alterna con Lateef Crowder per le scene più acrobatiche. A detta di Pedro Pascal:

C'è stato un lungo periodo di sperimentazione, per la maggior parte all'interno dell'armatura, e francamente il mio corpo non era all'altezza del compito. L'ho fatto per quattro mesi. Ci sono stato per un periodo significativo, ma adesso l'abbiamo capito e sono soltanto la voce. Questo nuovo escamotage mi ha dato l'opportunità di andare a fare qualcos'altro.

Che Pedro Pascal avesse non una ma ben due controfigure sul set di The Mandalorian era un'informazione già nota. Così come il fatto che l'attore registrasse in separata sede i dialoghi a causa dell'elmo indossato dal personaggio. Ma, dopo la terza stagione, l'attore ha preferito chiarire il suo contributo nella serie tv ambientata nell'universo di Star Wars. Nel corso dell'intervista, ha elogiato la performance dei colleghi e puntualizzato che non avrebbe cambiato nulla del personaggio o delle scene girate. Grazie a questo "escamotage", Pedro Pascal ha potuto dedicarsi anche ad altro durante le riprese della terza stagione di The Mandalorian, come ad esempio la prima stagione del successo The Last of Us.