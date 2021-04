Peaky Blinders rende omaggio a Helen McCrory sul set: Il commovente tributo della produzione

News Serie TV

Il regista della serie Anthony Byrne ha scattato una foto a uno speciale ciak dedicato all'attrice scomparsa venerdì scorso.

Con la scomparsa di Helen McCrory, morta venerdì scorso all'età di 52 anni dopo una battaglia contro il cancro, Peaky Blinders ha perso una delle sue punte di diamante. L'attrice nell'amato drama di BBC interpretava il personaggio di zia Polly Gray, molto apprezzato anche dai fan. La triste notizia è arrivata proprio mentre nel Regno Unito si sta girando la sesta stagione della serie, così lo staff di Peaky Blinders ha voluto dedicare uno speciale tributo a Helen McCrory.

"Farai parte della nostra famiglia per sempre", il tributo di Peaky Blinders a Helen McCrory

Sulle pagine social ufficiali di Peaky Blinders è stata postata una fotografia scattata sul set dal regista Anthony Byrne. Nell'immagine, che è accompagnata dalla didascalia "Farai parte della famiglia di Peaky Blinders per sempre", si vede uno speciale ciak su cui è stato disegnato il volto di McCrory nei panni della sua zia Polly con la frase "Riposa in pace, Helen". Le riprese dei nuovi episodi della serie sono iniziate le scorso gennaio ma, attualmente, non è chiaro se McCrory sia stata in grado di girare qualche episodio o se sia stata completamente assente dal set, vista la malattia. Di certo gli sceneggiatori dovranno adeguare la nuova stagione cambiando la storyline dedicata al suo personaggio.

Il ricordo dei colleghi di Peaky Blinders

Già nei giorni scorsi i compagni di set di McCrory avevano affidato a social o a comunicati commoventi parole per ricordare la collega. “Ho il cuore spezzato perché ho persa un'amica così cara. Helen era un essere umano bello, premuroso, divertente e compassionevole. Era anche un'attrice di talento, impavida e magnifica", aveva scritto l'interprete di Tommy Shelby Cillian Murphy. Caryn Mandabach, produttore esecutivo di Peaky Blinders, tramite una dichiarazione affidata a Deadline, aveva fatto sapere: "Quando Steven (Knight, il creatore della serie ndr.) ha pensato per la prima volta il personaggio di Polly, ha detto che se fosse successo qualcosa a Tommy, Polly avrebbe gestito l'attività. Solo un'attrice con una profonda umanità come Helen avrebbe potuto assumersi quella resonabilità. In verità, avrei voluto che Helen avesse potuto gestire gli affari del mondo intero, perché era così forte".