Peaky Blinders prepara l'addio: Il trailer ufficiale sottotitolato in italiano della sesta e ultima stagione

News Serie TV

L'ultimo capitolo della serie gangster britannica su Netflix dal prossimo 10 giugno.

Manca meno di un mese al 10 giugno, quando la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders arriverà finalmente su Netflix dopo essere andata già in onda in madrepatria, su BBC. L'attesa inizia a farsi sentire e, come se ci fosse bisogno di tenere alta l'attenzione dei fan della serie (già abbastanza impazienti), il servizio di video in streaming ha pensato bene di torturarci diffondendo il trailer ufficiale dell'ultimo capitolo sottotitolato in italiano. Guardatelo qui sotto.

Peaky Blinders 6: Da dove ripartirà l'ultima stagione

Peaky Blinders, creata da Steven Knight, è un crime drama ambientato nella Birmingham degli anni '20 del Novecento e ha raccontato la storia di una famiglia di gangster, gli Shelby, conosciuti come i Peaky Blinders. E soprattutto ha seguito l'ambizioso e carismatico boss Tommy Shelby (Cillian Murphy) mentre si faceva strada nel mondo criminale composto da diverse anime politiche. In poco tempo la serie è diventata molto popolare sia in madrepatria che, grazie a Netflix, nel resto del mondo.

La quinta stagione si era conclusa con il fallito tentativo di omicidio del leader politico fascista Oswald Mosley (Sam Claflin) da parte di Tommy Shelby. "C'è un ultimo accordo da fare. Poi noi Peaky Blinders riposeremo", dice Tommy nel trailer. La sesta stagione ripartirà da questa circostanza ma, pur essendo l'ultima stagione, non concluderà la storia. I Peaky Blinders, infatti torneranno in un film ambientato a Birmingham la cui produzione è prevista per il 2023 (e di cui ancora non conosciamo i dettagli).

Il cast: chi tornerà

Oltre a Cillian Murphy, nella sesta stagione tornano Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Natasha O'Keeffe e Sophie Rundle, tra gli altri. Vedremo inoltre Stephen Graham e James Frecheville. La co-protagonista Helen McCrory (Zia Polly Grey), invece, è venuta a mancare l'anno scorso e non ha potuto partecipare alle riprese di questa ultima stagione; il primo episodio della sesta stagione è dedicato proprio a lei.