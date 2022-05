Peaky Blinders 6 vista dagli attori: La tristezza per la fine e quell'energia mandata dall'alto da Helen McCrory

News Serie TV

I protagonisti della serie, che tornerà su Netflix con la sesta stagione il 10 giugno, hanno raccontato com'è stato girare l'ultimo capitolo.

Una delle serie tv più amate degli ultimi anni, Peaky Blinders, si appresta a salutare il suo pubblico internazionale il 10 giugno (quando su Netflix arriverà la sesta e ultima stagione, già andata in onda esclusivamente su BBC nel Regno Unito). Per l'occasione, Entertainment Weekly ha fatto quattro chiacchere con i protagonisti chiedendo loro cosa hanno provato a girare gli ultimi episodi di una serie così amata. Nonostante siano in lavorazione già un film sequel e potenziali spin-off, tutti sono stati concordi nel dirsi molto tristi all'idea di abbandonare il lavoro che li ha tenuti occupati negli ultimi dieci anni.

L'addio a Peaky Blinders

Sophie Rundle, che nella serie interpreta Ada, ha detto che sia lei che i suoi colleghi sentivano sulle spalle una grande responsabilità: rendere giustizia a una serie la cui produzione si è prolungata per ben 10 anni. Ma, allo stesso tempo, è sembrata convinta che fosse il momento giusto per chiudere la serie. "Sembrava davvero il momento giusto, sembrava che fosse arrivato ormai il traguardo. Ma è stato comunque molto toccante porre fine a questa esperienza", ha detto Rundle.

Sul set senza Helen McCrory

Cillian Murphy (Tommy Shelby in persona) ha sentito la responsabilità di rendere il finale di Peaky Blinders "il migliore possibile". Le difficoltà non sono state poche, a partire dai protocolli anti Covid, ma c'è stata anche tanta tristezza sul set a causa della mancanza di Helen McCrory, l'amata interprete di Zia Polly venuta a mancare ad aprile 2021. "È stato difficile per tutti, ma siamo stati fortunati ad essere stati in grado di ultimare comunque le riprese", ha raccontato Murphy.

"Era triste", ha aggiunto Finn Cole, che interpreta Michael. "Stavamo portando a conclusione le trame, quindi sembrava tutto molto toccante. Tra questo e la pandemia, è stato emozionante. Ma allo stesso tempo, c'era un'energia sul set, un'energia che è stata creata, secondo me, dalla compianta Helen McCrory. Poi vigeva una certa disciplina. Quando eravamo lì, eravamo completamente concentrati, nessuno si lamentava. È qualcosa che spero di portare con me anche nei progetti futuri".

Peaky Blinders: Da dove ripartirà la sesta stagione

La quinta stagione si era conclusa con il fallito tentativo di omicidio del leader politico fascista Oswald Mosley (Sam Claflin) da parte di Tommy Shelby (Murphy). La sesta riparte da questa circostanza e vede Tommy Shelby affrontare vari nemici, anche se il nemico più pericoloso che ha rimane sempre se stesso. La storia, come abbiamo già accennato, non si concluderà con questa stagione: i Peaky Blinders, infatti torneranno in un film ambientato a Birmingham. Sarà sempre a cura di Steven Knight e l'avvio della produzione è previsto per il 2023.