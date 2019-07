Peaky Blinders: Il trailer ufficiale della quinta stagione

News Serie TV

Il crime drama di Steven Knight tornerà su BBC entro la fine dell'anno.

Dopo un'attesa lunga circa due anni, il crime drama d'ambientazione storica Peaky Blinders sta per tornare in tv con un'attesissima quinta stagione, della quale la britannica BBC ne ha diffuso un poetico trailer ufficiale senza annunciarne ancora la data di debutto, prevista in ogni caso entro la fine dell'anno.

Segnati dal peso del tragico crollo finanziario del 1929, questi nuovi episodi vedranno Tommy (Cillian Murphy) confrontarsi con una nuova realtà quando viene avvicinato da un politico con una visione audace per la Gran Bretagna e si ritrova a dover prendere decisioni che non riguardano solo la sua famiglia e il suo territorio ma l'intera nazione. La clip ci permette di apprezzare anche le diverse aggiunte al cast, come Sam Claflin (Hunger Games) e Anya Taylor-Joy (The Witch: Vuoi ascoltare una favola?).

"La storia dei Peaky Blinders e della famiglia Shelby si intreccia al tessuto politico della Gran Bretagna e dell'Europa di fine anni '20 e inizio anni '30", dichiara l'ideatore Steven Knight in un comunicato. "Tommy Shelby affronta la forza più oscura che abbia mai affrontato e la sua lotta è rilevante oggi come lo era allora".