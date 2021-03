Peaky Blinders 6: Cillian Murphy torna Thomas Shelby in due nuove foto dal set della sesta stagione

News Serie TV

Il regista della serie Anthony Byrne ha scattato due immagini inedite che immortalano il protagonista dietro le quinte.

C'è molta attesa per la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders che si sta attualmente girando a Liverpool, Manchester e in altre località del Regno Unito. Le riprese, iniziate lo scorso gennaio, sono ancora in corso e, per intrattenere i fan, il regista della serie Anthony Byrne scatta spesso immagini inedite sul set e dietro le quinte, due delle quali sono state recentemente pubblicate sulle pagine social ufficiali della serie. Non si tratta di foto qualsiasi visto che mostrano Cillian Murphy, amatissimo interprete del protagonista Thomas Shelby.

Behind the scenes with Cillian Murphy on #PeakyBlinders series 6



📷 Anthony Byrne pic.twitter.com/O7pj9nfiRF — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) March 12, 2021

Peaky Blinders 6: Le foto di Cillian Murphy dal costumista

Nelle immagini vediamo Murphy in camerino, forse mentre fa una prova costume. Naturalmente lo vediamo con l'iconica "divisa" che lo caratterizza e tanto di cappello diventato ormai un marchio di fabbrica del suo personaggio. Proprio Tommy e la sua lotta al fascismo saranno centrali nella prossima stagione, come anticipato dall'ideatore Steven Knight. "Quando conosce il fascismo, qualcosa in lui si riaccende e decide che esistono il bene e il male. Ed è per questo che dedica il suo tempo a contrastarlo. Questo aspetto continuerà nella sesta stagione e molte, molte altre cose accadranno a Tommy che il pubblico non si aspetta", aveva spiegato Knight.

Peaky Blinders: La data e le anticipazioni della stagione 6

A gennaio proprio Knight aveva annunciato che la sesta stagione di Peaky Blinders sarebbe stata l'ultima ma che la storia sarebbe proseguita in un film che sostituirà, così, a tutti gli effetti una settima stagione. Gli sceneggiatori ci starebbero già lavorando ma intanto, su Netflix, il debutto della sesta e ultima stagione ritardato dall'emergenza sanitaria dovrebbe farsi attendere fino all'inizio del 2022. Tra le new entry nel cast ci sono gli attori Stephen Graham, Conrad Khan e Amber Anderson.