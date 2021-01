Peaky Blinders: La stagione 6 sarà l'ultima, ma la storia continuerà in un'altra forma

News Serie TV

L'ideatore Steven Knight: sarà la stagione migliore di tutte e siamo sicuri che i nostri fantastici fan la adoreranno.

Una delle serie di maggior successo degli ultimi anni volte al termine. Peaky Blinders, il crime drama d'ambientazione storica partito nel 2013 sulla britannica BBC e ora nell'offerta di Netflix, si concluderà con la prossima, sesta stagione. Una fine che sarà tuttavia l'inizio di qualcos'altro, giacché l'ideatore Steven Knight ha già fatto sapere che la sua storia continuerà "in un'altra forma".

Peaky Blinders chiude dopo sei stagioni: Il commento di Steven Knight

La notizia dell'imminente chiusura di Peaky Blinders arriva in occasione della ripartenza delle riprese, dopo che la produzione è stata costretta a fermarsi per diversi mesi a causa della pandemia di Covid-19. In un comunicato, Knight ha rivelato che, "dopo il ritardo della produzione dovuto alla pandemia, ritroveremo la famiglia in grave pericolo e la posta in gioco alta come mai lo è stata prima. Crediamo che questa sarà la stagione migliore di tutte e siamo sicuri che i nostri fantastici fan la adoreranno. Mentre la serie volge al termine, la storia andrà avanti in un'altra forma".

Dopo il finale del quarto ciclo di episodi, l'ultimo proposto da BBC, lo sceneggiatore spiegò che la sua "ambizione è farne la storia di una famiglia tra due guerre, quindi ho sempre voluto concluderla con la prima sirena del raid aereo nella Birmingham nel 1939". All'epoca parlò di altre tre stagioni per arrivarci, ma a a quanto pare i piani sono cambiati lungo la strada.

Peaky Blinders: La data della stagione 6

La storia di una spietata banda criminale guidata nella Birmingham di inizio Novecento dal feroce Tommy Shelby (Cillian Murphy), un boss che tornato dalla guerra con un animo disilluso e devastato dagli incubi decide di farsi strada nel mondo a qualunque costo, nel 2018 Peaky Blinders è stata insignita del BAFTA come miglior serie drammatica e aveva il compianto David Bowie tra i suoi più grandi fan. Su Netflix, il debutto della sesta e ultima stagione ritardato dall'emergenza sanitaria dovrebbe farsi attendere fino all'inizio del 2022.