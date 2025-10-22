Patrick John Flueger si prende una pausa da Chicago P.D.: Ecco cos'è successo

News Serie TV

Patrick John Flueger lascia momentaneamente il set della stagione 13 di Chicago P.D. Ecco il motivo.

Chicago P.D. dovrà fare a meno di Patrick John Flueger per un po' di tempo. L'attore si è preso una pausa dai suoi impegni nel fortunato poliziesco di NBC, del quale è uno dei protagonisti nei panni dell'agente Adam Ruzek sin dall'esordio nel 2014. La sua è stata una decisione inaspettata, che ha richiesto la parziale riscrittura delle sceneggiature dei prossimi episodi per giustificare l'assenza improvvisa del personaggio. Flueger prevede tuttavia di tornare sul set più avanti nella tredicesima stagione attualmente in onda.

Perché Patrick John Flueger si è preso una pausa da Chicago P.D.?

La scelta di Flueger di allontanarsi momentaneamente dal set di Chicago P.D. nasce dal bisogno di concentrarsi su una questione personale. Secondo Deadline, l'attore 41enne, solo uno dei quattro membri del cast originario ancora presenti nella serie, sta attraversando un momento difficile, che ha raggiunto il livello d'allarme quando si è presentato sul set in stato alterato a causa del consumo di alcol.

Il franchise One Chicago, le cui serie sono tra le più seguite della tv americana, è noto per la sua capacità di mettersi a disposizione dei propri attori quando questi hanno bisogno di una pausa per motivi personali. Era già successo con la star di Chicago Fire Taylor Kinney, assentatosi 10 mesi all'inizio del 2023 per non meglio precisati motivi personali.

Sullo schermo, il personaggio di Flueger sta attraversando un periodo tutto sommato felice, dopo le nozze con la detective Kim Burgess (Marina Squerciati) nel finale della stagione precedente. Finora - attenzione alle anticipazioni -, l'amata coppia conosciuta come Burzek si è presa cura della figlia adottiva a Canaryville, il quartiere dove è cresciuto Adam, ma Kim ha sollevato l'argomento di trasferirsi in un posto nuovo con scuole migliori per il benessere di Makayla. Ricordando che, quando Kinney si è preso una pausa da Chicago Fire, le cose non sono andate granché bene per Kelly Severide e il suo rapporto con Stella Kidd, dobbiamo aspettarci anche questa volta una tegola sulle teste dei Burzek?