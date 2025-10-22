TGCom24
Home | Serie TV | News | Patrick John Flueger si prende una pausa da Chicago P.D.: Ecco cos'è successo
Schede di riferimento
Chicago P.D.
Anno: 2014
3,9
Chicago P.D.
Patrick Flueger
Patrick Flueger
News Serie TV

Patrick John Flueger si prende una pausa da Chicago P.D.: Ecco cos'è successo

Emanuele Manta
8

Patrick John Flueger lascia momentaneamente il set della stagione 13 di Chicago P.D. Ecco il motivo.

Patrick John Flueger si prende una pausa da Chicago P.D.: Ecco cos'è successo

Chicago P.D. dovrà fare a meno di Patrick John Flueger per un po' di tempo. L'attore si è preso una pausa dai suoi impegni nel fortunato poliziesco di NBC, del quale è uno dei protagonisti nei panni dell'agente Adam Ruzek sin dall'esordio nel 2014. La sua è stata una decisione inaspettata, che ha richiesto la parziale riscrittura delle sceneggiature dei prossimi episodi per giustificare l'assenza improvvisa del personaggio. Flueger prevede tuttavia di tornare sul set più avanti nella tredicesima stagione attualmente in onda.

Perché Patrick John Flueger si è preso una pausa da Chicago P.D.?

La scelta di Flueger di allontanarsi momentaneamente dal set di Chicago P.D. nasce dal bisogno di concentrarsi su una questione personale. Secondo Deadline, l'attore 41enne, solo uno dei quattro membri del cast originario ancora presenti nella serie, sta attraversando un momento difficile, che ha raggiunto il livello d'allarme quando si è presentato sul set in stato alterato a causa del consumo di alcol.

Il franchise One Chicago, le cui serie sono tra le più seguite della tv americana, è noto per la sua capacità di mettersi a disposizione dei propri attori quando questi hanno bisogno di una pausa per motivi personali. Era già successo con la star di Chicago Fire Taylor Kinney, assentatosi 10 mesi all'inizio del 2023 per non meglio precisati motivi personali.

Sullo schermo, il personaggio di Flueger sta attraversando un periodo tutto sommato felice, dopo le nozze con la detective Kim Burgess (Marina Squerciati) nel finale della stagione precedente. Finora - attenzione alle anticipazioni -, l'amata coppia conosciuta come Burzek si è presa cura della figlia adottiva a Canaryville, il quartiere dove è cresciuto Adam, ma Kim ha sollevato l'argomento di trasferirsi in un posto nuovo con scuole migliori per il benessere di Makayla. Ricordando che, quando Kinney si è preso una pausa da Chicago Fire, le cose non sono andate granché bene per Kelly Severide e il suo rapporto con Stella Kidd, dobbiamo aspettarci anche questa volta una tegola sulle teste dei Burzek?

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Chicago P.D.
Anno: 2014
3,9
Chicago P.D.
Patrick Flueger
Patrick Flueger
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Mrs Playmen: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Carolina Crescentini
news Serie TV Mrs Playmen: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Carolina Crescentini
Hijack, la serie con con Idris Elba torna con la stagione 2: Il teaser trailer e la data d'uscita
news Serie TV Hijack, la serie con con Idris Elba torna con la stagione 2: Il teaser trailer e la data d'uscita
Shrinking 3: La data d'uscita e le prime foto della terza stagione
news Serie TV Shrinking 3: La data d'uscita e le prime foto della terza stagione
Euphoria 3, Jacob Elordi anticipa: “È stato incredibilmente liberatorio”
news Serie TV Euphoria 3, Jacob Elordi anticipa: “È stato incredibilmente liberatorio”
Il Mostro: su Netflix la serie firmata da Stefano Sollima che ci riporta con maestria nell'incubo di un caso mai risolto
recensione Serie TV Il Mostro: su Netflix la serie firmata da Stefano Sollima che ci riporta con maestria nell'incubo di un caso mai risolto
L'arrivo di Welcome to Derry su Sky e NOW trasforma il Naviglio Grande di Milano nella cittadina maledetta di IT
news Serie TV L'arrivo di Welcome to Derry su Sky e NOW trasforma il Naviglio Grande di Milano nella cittadina maledetta di IT
Brilliant Minds 2, Eric Dane porta la sua vita nella serie: Interpreterà un paziente con la SLA
news Serie TV Brilliant Minds 2, Eric Dane porta la sua vita nella serie: Interpreterà un paziente con la SLA
Il reboot di Prison Break ordinato ufficialmente: Ecco tutti i dettagli
news Serie TV Il reboot di Prison Break ordinato ufficialmente: Ecco tutti i dettagli
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Il Mostro
Nobody Wants This
Gen V
The Diplomat
Monster
The Iris Affair - Missione ad alto rischio
Boots
Maxton Hall - Il mondo tra di noi
Brilliant Minds
Hotel Costiera
Stranger Things
Bridgerton
Vai a Tutte le Serie TV