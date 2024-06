Patrick Dempsey nella serie prequel di Dexter: Ecco chi interpreta

News Serie TV

La nuova serie di Paramount+, intitolata Dexter: Original Sin, sarà disponibile in streaming prossimamente.

Da figura prominente del Grey Sloan Memorial Hospital a capitano della Miami Metro Homicide: quando si tratta di interpretare un ruolo di peso, Patrick Dempsey risponde "presente". Da tutti ricordato come il Dottor Stranamore di Grey's Anatomy, l'affermato attore statunitense entrerà a far parte della leggendaria storia di Dexter Morgan con un ruolo regolare nella serie prequel di Paramount+ e Showtime Dexter: Original Sin.

La trama di Dexter: Original Sin e il ruolo di Patrick Dempsey

Scritta dallo showrunner di Dexter Clyde Phillips, Dexter: Original Sin è ambientata nella Miami del 1991, 15 anni prima che il pubblico incontrasse Dexter per la prima volta, e segue quest'ultimo mentre passa da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter (ora interpretato dalla star di Tenebre e ossa Patrick Gibson) deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida di suo padre, Harry (Christian Slater, Mr. Robot), adotta un Codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare che il giovane Dexter deve affrontare mentre inizia uno stage forense presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Dempsey, per il quale quello in Original Sin sarà il terzo ruolo regolare dall'addio a Grey's Anatomy dopo La verità sul caso Harry Quebert e Diavoli, interpreterà Aaron Spencer, a capo della Omicidi di Miami, con il quale Harry ha una relazione decennale. La sua squadra include i detective Angel Batista e María LaGuerta e l'analista forense Vince Masuka, interpretati in questa versione più giovane rispettivamente da James Martinez (Love, Victor), Christina Milian (Step Up: High Water) e Alex Shimizu (The Blacklist).

"Patrick Dempsey è un attore amato, conosciuto a livello internazionale per i personaggi iconici che ha interpretato e per le sue performance", ha dichiarato Chris McCarthy di Paramount Global e Showtime & MTV Entertainment Studios in un comunicato. "Siamo entusiasti di averlo nel cast stellare di Dexter: Original Sin, l'attesissima storia delle origini del franchise".