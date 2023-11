Patrick Dempsey è l’uomo più sexy del mondo secondo People e aggiunge: "Finalmente!"

News Serie TV

People decreta Patrick Dempsey uomo più sexy del mondo per il 2023. Alle prime, l'attore di Grey's Anatomy credeva si trattasse di uno scherzo.

Nessuno è in grado di dimenticare Patrick Dempsey in Grey's Anatomy. Ha interpretato per anni Derek Shepherd al fianco di Ellen Pompeo e la sua Meredith Grey, guadagnando il titolo di Dottor Stranamore. Ma ora che i tempi del medical drama sembrano essere lontani, l'attore ha aggiunto una nuova conquista al suo lungo elenco: People l'ha eletto l'uomo più sexy del mondo per il 2023. E la sua reazione è stata esilarante!

Patrick Dempsey, per People è l'uomo più sexy al mondo: La reazione dell'attore

Anche grazie all'affascinante neurochirurgo di Grey's Anatomy, Patrick Dempsey ha conquistato una generosa fetta di pubblico per anche per il suo indubbio fascino, riconosciuto ufficialmente dalla rivista People, che ogni anno elegge il suo uomo del momento. E pare che il 2023 sia un anno fortunato per Dempsey, poiché è finalmente arrivato il suo turno. Felice e fin troppo sorpreso, l'attore ha accettato di buon grado la corona di Sexiest Man Alive, ma in un primo momento ha avuto difficoltà a metabolizzare la notizia.

Ero completamente sconvolto. Poi ho iniziato a ridere e ho pensato: "È uno scherzo, vero?". Sono sempre stato tipo la damigella d'onore! Mi ero completamente dimenticato esistesse e non ho mai pensato di poter competere per la posizione. Quindi il mio ego sta bene!

Il suo repertorio non include soltanto Grey's Anatomy, ma è innegabile la popolarità sopraggiunta grazie al medical drama ideato da Shonda Rhimes. Negli anni ha recitato molto al cinema: recentissimo è il suo impegno nel biopic Ferrari. In tv, invece, dopo aver salutato il medical drama nel 2015, si è concesso due Serie TV di successo: La verità sul caso Harry Quebert e Diavoli. In merito al nuovo titolo guadagnato, Patrick Dempsey ha aggiunto:

Sono felice che sia successo a questo punto della mia vita. È bello ottenere questo riconoscimento e sicuramente rinvigorisce anche il mio ego, ma mi dà anche una piattaforma da usare per qualcosa di positivo.

E cosa ne penseranno i suoi figli della corona arrivata da People? A detta dell'attore, sarà facile per i suoi ragazzi prendersi gioco di lui: "Tenteranno di scoprire ogni motivo per cui invece non dovrebbe toccare a me. Il che è positivo, mi fanno sentire più giovane".