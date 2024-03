Paramount+ riporta in tv Zorro, con Salvatore Ficarra nel cast

News Serie TV

L'iconico giustiziere mascherato sarà interpretato dall'attore francese Jean Dujardin.

Il piccolo schermo continua a riscoprire il fascino di Zorro. Paramount+ e France Télévisions hanno annunciato una collaborazione per portare sugli schermi una serie tv incentrata sul celebre vigilante mascherato. Nel cast internazionale, oltre al protagonista Jean Dujardin (premio Oscar per The Artist), anche l'attore italiano Salvatore Ficarra, in tv reduce da Incastrati.

Zorro: La trama della nuova serie tv di Paramount+

Disponibile in streaming prossimamente, Zorro (titolo provvisorio) ci riporterà nel 1821. Don Diego de la Vega (Dujardin) diventa sindaco di Los Angeles per migliorare la sua amata città. Tuttavia, questa sta affrontando problemi finanziari a causa di un locale uomo d'affari, l'avido Don Emmanuel, e i suoi poteri come sindaco non bastano per combattere l'ingiustizia. Per 20 anni Diego non ha usato la sua identità da Zorro, ma sembra che non abbia altra scelta che rispolverarla per il bene comune. Ma Diego fatica a bilanciare la sua doppia vita come Zorro e come sindaco, causando tensione al suo matrimonio con Gabriella, che non è a conoscenza del suo segreto. Diego riuscirà a salvare il suo matrimonio e la sua sanità mentale nel caos?

Creata da Benjamin Charbit e Noé Debré, da loro scritta con Emmanuel Poulain-Arnaud, e diretta da Jean-Baptiste Saurel e Emilie Noblet, Zorro si comporrà di 8 episodi. Il cast include, accanto a Dujardin e Ficarra, Audrey Dana (L'accusa), André Dussolier (Il favoloso mondo di Amélie), Eric Elmosnino (Mike) e Grégory Gadebois (L'ufficiale e la spia).

Tutti pazzi (di nuovo) per Zorro

Zorro di Paramount+ è solo l'ultima produzione televisiva a voler riscoprire il mito dell'omonimo personaggio creato nel 1919 da Johnston McCulley, tipicamente ritratto con un costume completamente nero che include un mantello, un sombrero cordobés e una maschera che gli copre la metà superiore del viso. Prime Video ha da poco lanciato in alcuni territori (non in Italia) la serie spagnola Zorro, con l'ex star di Elite Miguel Bernardeau nel ruolo principale. Disney+, invece, sta lavorando a un remake della serie di culto di fine anni '50 con la star di NCIS Wilmer Valderrama. Non è tutto. Risale a un paio di anni fa la notizia dello sviluppo a The CW di un adattamento che vorrebbe trasformare l'eroico giustiziere mascherato in una donna. Progetto quest'ultimo nelle mani dell'affermato regista e produttore texano Robert Rodriguez (Sin City).