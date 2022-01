Zorro diventa una donna in una serie tv di Robert Rodriguez in sviluppo a The CW

News Serie TV

Un vecchio progetto del regista di Sin City riprende vita alla rete di Walker.

The CW, la rete americana dietro Riverdale e Walker, sta lavorando con l'affermato regista e produttore texano Robert Rodriguez (Sin City) a una serie tv che re-immagina il mito dell'eroico giustiziere mascherato e abile spadaccino Zorro attraverso una prospettiva completamente nuova. L'adattamento televisivo, il secondo attualmente in sviluppo, intende cambiare i connotati del celebre personaggio, rendendolo di fatto una donna.

Zorro: I dettagli della nuova serie tv

Scritta da Rodriguez con la sorella Rebecca Rodriguez e Sean Tretta (Mayans M.C.), Zorro è la rielaborazione di un'idea che i due fratelli avevano già provato a portare in tv con NBC un paio di anni fa. All'epoca, Tretta non faceva parte del team, mentre questo includeva la star di Modern Family Sofia Vergara, ora impegnata in una miniserie di Netflix basata sulla vita del boss della droga colombiano Griselda Blanco. Diretta da Rebecca, la serie racconta di una giovane donna latina che, in cerca di vendetta per l'omicidio di suo padre, si unisce a una società segreta e adotta l'identità del fuorilegge Zorro.

Quella di Robert Rodriguez per Zorro è un po' un'ossessione. Alla fine degli anni '90, avrebbe dovuto dirigere Antonio Banderas nel film La maschera di Zorro. Alla fine, però, fu scelto Martin Campbell. Ora dietro le quinte di The Book of Boba Fett di Disney+, la sua Zorro si aggiunge all'omonimo adattamento in lavorazione proprio al servizio streaming, con la star di NCIS Wilmer Valderrama nel ruolo di protagonista.