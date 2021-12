Wilmer Valderrama sarà Zorro in un remake della Disney

News Serie TV

Oltre sessant'anni dopo la serie con Guy Williams, la star di NCIS indosserà i panni di Don Diego de la Vega in un remake moderno ambientato a Pueblo de Los Ángeles.

Sotto la maschera c'è Wilmer Valderrama! La star di That '70s Show e NCIS vestirà i panni di Don Diego de la Vega e del suo alter ego mascherato, Zorro, in un remake della serie di culto di fine anni '50 in sviluppo alla Disney.

Zorro: Le dichiarazioni e i primi dettagli del remake

"Crescendo, Zorro è stato l'unico personaggio che mi ha fatto sentire, in quanto latino, come se potessi essere un eroe" ha dichiarato Valderrama, anche uno dei produttori esecutivi del progetto, in un comunicato. "Come adulto e narratore, sono responsabile delle storie cui contribuisco a dare vita. Collaborare con Gary [Marsh, di Disney General Entertainment] e Disney per riportare Zorro alle famiglie dopo 60 anni ed essere parte dell'eredità per i bambini di oggi nel sapere che anche loro possono essere gli eroi delle loro stesse storie è un sogno che diventa realtà".

La presidente di Disney Branded Television Ayo Davis ha aggiunto: "Stiamo reimmaginando questo classico Disney come un pezzo d'epoca avvincente, ambientato a Pueblo de Los Ángeles ma raccontato con uno stile da telenovela molto moderno, con personaggi e relazioni contemporanei riccamente ritratti contrapposti all'azione, al dramma, alla suspense e all'umorismo dell'iconica Zorro originale. Wilmer condivide il nostro impegno a rispecchiare l'interessante e ricca diversità dell'esperienza umana e non vediamo l'ora di offrire una storia culturalmente rilevante e divertente con personaggi simbolo i quali si connetteranno con i nostri spettatori per le generazioni a venire".