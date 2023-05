Paramount+, le Serie TV in streaming a giugno 2023

News Serie TV

A giugno tornano le avventure di Star Trek: Strange New Worlds, viaggio nell'aldilà con School Spirits e la versione doppiata in italiano di Wolf Pack.

Cose incredibili e meravigliose possono accadere su questa terra e sulle altre. A giugno, nuove storie ambientate nello Star Trek Universe arrivano su Paramount+ con la seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds. Durante gli anni in cui il capitano Christopher Pike ha guidato la U.S.S. Enterprise, la serie segue lui, l'ufficiale scientifico Spock e il primo ufficiale Numero Uno esplorare nuovi mondi in giro per la galassia prima della missione quinquennale del capitano James T. Kirk. Visto brevemente nel finale del ciclo inaugurale, quest'ultimo è coinvolto maggiormente in questi nuovi episodi, interpretato in questa versione più giovane dalla star di The Vampire Diaries Paul Wesley. Da non perdere anche l'episodio crossover in parte live-action e in parte animato con Star Trek: Lower Decks, in cui i guardiamarina Beckett Mariner e Brad Boimler si uniscono in qualche modo alla U.S.S. Enterprise.

Tornando con i piedi per terra, ma non troppo, la novità School Spirits è un teen drama soprannaturale con Peyton List nei panni di Maddie, un'adolescente che, rimasta bloccata nell'aldilà, decide di indagare sulla sua scomparsa con un gruppo di altri studenti, anch'essi bloccati nel limbo del loro liceo. Maddie intraprende un viaggio per risolvere i crimini mentre si adatta al purgatorio del liceo, ma più si avvicina alla scoperta della verità, più segreti e bugie vengono a galla. Restando sul genere, dopo l'anteprima di qualche settimana fa, arrivano finalmente gli episodi doppiati in italiano di Wolf Pack, nuova creazione dell'ideatore di Teen Wolf con la star di Buffy Sarah Michelle Gellar. La storia, ricordiamo, ruota attorno a quattro adolescenti le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una creatura terrificante e un legame tra loro. Prima di lasciarvi al calendario di tutte le Serie TV in arrivo sul servizio streaming, segnaliamo anche Lo sceicco, un dramedy svizzero-tedesco su un uomo che, braccato con sua moglie dai gangster e da un assassino, fugge in Svizzera e si finge uno sceicco miliardario.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Paramount+, le Serie TV in streaming a giugno 2023

Serie TV in prima visione

Evil , Stagine 2 (5 giugno)

, Stagine 2 (5 giugno) Lo sceicco , Stagione 1 (8 giugno)

, Stagione 1 (8 giugno) Star Trek: Strange New Worlds , Stagione 2 (15 giugno, episodio settimanale)

, Stagione 2 (15 giugno, episodio settimanale) Wolf Pack , Stagione 1 (15 giugno)

, Stagione 1 (15 giugno) School Spirits, Stagione 1 (30 giugno)

Docuserie e Intrattenimento

Queen of the Universe, Stagione 2 (3 giugno, episodio settimanale)

Proseguono