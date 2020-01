Paolo Sorrentino dentro e fuori dal Vaticano: video intervista al regista e autore di The New Pope

News Serie TV

In arrivo su Sky la nuova stagione del racconto del Vaticano e dei suoi bizzosi e fragili inquilini da parte del nostro autore premio Oscar.

L'attualità irrompe in Vaticano e in The New Pope, seconda serie dedicata da Paolo Sorrentino alle alterne vicende, morali e prosaiche, del papato di oggi. Non basta un papa, visto che ne arriva un secondo, mentre Pio XIII (Jude Law) lo abbiamo lasciato in coma a Venezia alla fine di The Young Pope. Il nuovo arrivato non è più giovane, è un aristocratico elegante, eppure a rischio fragilità, Sir John Brannox, che assume il nome di Giovani Paolo III (John Malkovich)

The New Pope è una serie originale Sky creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle. Dal 10 gennaio in esclusiva su Sky Atlantic e Now TV.

Ne abbiamo parlato con Paolo Sorrentino in questa intervista video.