Outlander: Il prequel Blood of My Blood rinnovato per una seconda stagione prima del debutto

News Serie TV

Attesa in tv negli Stati Uniti da agosto, Outlander: Blood of My Blood è stata già rinnovata da Starz per una seconda stagione.

Nonostante Outlander: Blood of My Blood non abbia ancora cominciato il suo racconto, sappiamo già che ci terrà compagnia per molto tempo. In onda negli Stati Uniti su Starz dall'8 agosto, lo spin-off prequel della serie di successo Outlander è stato rinnovato anticipatamente per una seconda stagione. L'annuncio è arrivato in occasione dell'inizio delle riprese in Scozia.

La trama e il cast di Outlander: Blood of My Blood

Mentre Outlander, adattamento dell'omonima serie di romanzi fantasy/d'avventura di Diana Gabaldon, concluderà la storia dell'amore-che-sfida-il-tempo tra Claire Beauchamp e Jamie Fraser nell'ottava stagione, in tv prossimamente, Outlander: Blood of My Blood andrà ancora più indietro nel tempo per esplorare parallelamente le storie d'amore dei loro genitori: Julia Moriston e Henry Beauchamp (interpretati da Hermione Corfield e Jeremy Irvine), che vivono nell'Inghilterra della Prima guerra mondiale, e Ellen MacKenzie e Brian Fraser (Harriet Slater e Jamie Roy), che seguiremo nelle Highlands scozzesi d'inizio XVIII secolo.

Outlander: Conosciamo i genitori di Jamie e Claire nelle nuove foto del prequel Blood of My Blood Leggi anche

"La passione e il talento che il nostro cast e la troupe hanno riversato in Outlander: Blood of My Blood sono stati straordinari e siamo entusiasti di continuare queste epiche storie d'amore nella seconda stagione", ha dichiarato lo showrunnner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts in un comunicato. "Così come il pubblico si è innamorato di Jamie e Claire, ci auguriamo che gli spettatori si innamorino di queste nuove coppie quando le conosceranno quest'estate".