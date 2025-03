Outlander: Conosciamo i genitori di Jamie e Claire nelle nuove foto del prequel Blood of My Blood

News Serie TV

Blood of My Blood è lo spin-off prequel di Outlander incentrato su due storie d'amore epiche, quelle dei genitori di Jamie e Claire: le nuove foto e tutto quello che c'è da sapere.

Se avete amato la struggente storia d'amore di Jamie e Claire, i protagonisti di Outlander (in Italia la serie è disponibile su Sky e in streaming su NOW) interpretati da Sam Heughan e Caitriona Balfe, non potrete perdere Blood of My Blood, la serie prequel che racconterà come tutto è iniziato, partendo dalle circostanze che hanno fatto incontrare i genitori di Jamie e quelli di Claire, i primi scozzesi e i secondi inglesi. La rete americana Starz, dove la serie debutterà la prossima estate (non sappiamo ancora, invece, quando e dove arriverà in Italia), ha diffuso nuove foto che mostrano i protagonisti di questo spin-off incentrato su due storie d'amore parallele. Guardatele qui sotto.

La trama e il cast di Outlander: Blood of My Blood

Outlander: Blood of My Blood segue la storia d'amore tra Julia Moriston (Hermione Corfield) e Henry Beauchamp (Jeremy Irvine ), e Ellen MacKenzie (Harriet Slater) e Brian Fraser (Jamie Roy). Lunga 10 episodi, la serie racconta parallelamente le storie d'amore delle due coppie, la prima nelle Highlands scozzesi d'inizio XVIII secolo e l'altra nell'Inghilterra della Prima guerra mondiale. Matthew B. Roberts è showrunner e produttore esecutivo sia di Outlander che di Blood of My Blood, con Ronald D. Moore, Maril Davis e Jim Kohlberg, anche loro produttori esecutivi di entrambe.

Il cast dello spin-off include, tra i tantissimi altri, Tony Curran (Mary & George) nei panni di Simon Fraser, il nonno paterno di Jamie anche conosciuto come Lord Lovat; Rory Alexander (Pistol) di Murtagh Fitzgibbons Fraser e Sally Messham (A Small Light) di sua zia, la Sig.ra Fitz; Sam Retford (Coronation Street) e Séamus McLean Ross (Payback) dei fratelli Dougal e Colum MacKenzie; Conor MacNeill (Industry) di Ned Gowan, l'avvocato che lavora per Colum e il suo clan; e Peter Mullan (Ozark) di Red Jacob MacKenzie, Laird del clan MacKenzie e padre di Ellen, Dougal, Colum, Janet (Ailsa Davidson, Halo) e Jocasta (Sadhbh Malin, Conversations with Friends), nonché il nonno materno di Jamie.

Nelle due foto qui sopra vediamo Brian Fraser (Jamie Roy), padre di Jamie Fraser e figlio bastardo di Simon Fraser, Lord Lovat, e Ellen MacKenzie (Harriet Slater), la madre di Jamie Fraser e la figlia maggiore di "Red Jacob", il laird del Clan MacKenzie e sorella di Colum, Dougal, Janet e Jocasta. Sotto, invece, c'è Julia Moriston (Hermione Corfield), la madre di Claire, mentre lavora nell'ufficio censura di Londra nel 1917 con il compito di impedire che le informazioni sensibili contenute nelle lettere dei soldati vengano trasmesse a casa, quando si imbatte in quella di Henry. Nell'altra foto vediamo Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), il padre di Claire, mentre presta servizio nelle trincee durante la Prima Guerra Mondiale. Frustrato dalla situazione della guerra, scrive una lettera al Times, che viene intercettata da Julia Moriston.

In un'altra immagine ci sono invece i fratelli MacKenzie, il testardo Dougal (Sam Retford) e l'astuto Colum (Séamus McLean Ross), che sono in disaccordo su chi sarà il prossimo laird del clan MacKenzie dopo la scomparsa del padre. Nell'ultima foto vediamo Murtagh (Rory Alexander) che è il nipote della signora Fitzgibbons, che lavora a Castle Leoch come cameriera di Ellen. Murtagh è il cugino e migliore amico di Brian Fraser, che alla fine diventa il padrino e confidente di Jamie.