Outlander: Blood of my Blood, il trailer ufficiale italiano svela la data d'uscita della serie

La serie prequel di Outlander in Italia arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a settembre: ecco la data d'uscita e tutto quello che c'è da sapere su Outlander: Blood of my Blood.

L'amore attraversa le epoche in Outlander: Blood of my Blood e ci dimostra che può sbocciare in qualsiasi situazione e attraversare anche ostacoli all'apparenza insormontabili. Finalmente abbiamo una data d'uscita italiana per la serie prequel di Outlander dedicata a due storie d'amore parallere, quelle dei genitori di Claire e Jamie, i protagonisti della serie madre. Sky ha diffuso il trailer ufficiale italiano della serie, che vedete qui sotto, svelando che arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 15 settembre.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano con la data di uscita della serie prequel - HD

Outlander: Blood of my Blood, la trama della serie prequel

Dopo otto stagioni dedicate all'epica storia d’amore tra Jamie e Claire Fraser, l'universo di Outlander si arricchisce con un nuovo capitolo che affonda le radici nel passato. Outlander: Blood of my Blood porterà sullo schermo le origini delle due famiglie che hanno cambiato il corso della saga: i Fraser e i Beauchamp. Firmata dallo showrunner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts, la serie ci trasporta all'inizio del XVIII secolo, alla vigilia di una ribellione giacobita, e nell'Inghilterra devastata dalla Prima Guerra Mondiale. Al centro del racconto ci sono due coppie: Ellen MacKenzie e Brian Fraser, futuri genitori di Jamie, e Julia e Henry Beauchamp, genitori di Claire.

Ellen e Brian si trovano coinvolti in un gioco pericoloso di alleanze e rivalità, tra le pressioni della famiglia MacKenzie e le ambizioni di Lord Lovat, padre di Brian, che intende usare il legame del figlio con Ellen per rafforzare la posizione politica dei Fraser. Nel frattempo, Julia e Henry, durante un viaggio nelle Highlands scozzesi, vengono separati dai cerchi di pietre e catapultati in un’altra epoca. Mentre cercano disperatamente di ricongiungersi e tornare nel ventesimo secolo, devono anche sopravvivere in un mondo ostile, dove li attende una sola certezza: la piccola Claire, che li aspetta nel presente. La co-showrunner Maril Davis ha sottolineato l'importanza del tema del destino, già centrale in Outlander: "Questa serie mostra che non sono solo Jamie e Claire ad essere destinati a stare insieme". Perciò è davvero una visione imperdibile per chi ama già la serie originale.

Il cast

Nel cast Harriet Slater nei panni di Ellen MacKenzie e Jamie Roy in quelli di Brian Fraser, mentre Hermione Corfield interpreta Julia Moriston e Jeremy Irvine dà volto a Henry Beauchamp. Ci sono anche Tony Curran nel ruolo di Lord Lovat, Rory Alexander come Murtagh Fitzgibbons Fraser, Séamus McLean Ross nei panni di Colum MacKenzie, Sam Retford nel ruolo di Dougal MacKenzie e Conor MacNeill in quello di Ned Gowan.