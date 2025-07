Outlander: Blood of My Blood, due nuove clip in anteprima svelano altri dettagli delle due coppie della serie

News Serie TV

Al San Diego Comic-con 2025 sono state mostrate nuove immagini di Outlander: Blood of My Blood, la serie prequel di Outlander con protagonisti i genitori di Claire e Jamie: ecco le nuove anticipazioni che hanno svelato.

Durante il panel dedicato a Outlander: Blood of My Blood al San Diego Comic-Con 2025, Starz ha mostrato due clip inedite che hanno svelato nuovi dettagli sulle storie parallele che la serie prequel racconterà: quella tra Brian Fraser ed Ellen MacKenzie (Jamie Roy e Harriet Slater), genitori di Jamie, e quella tra Henry Beauchamp e Julia Moriston (Jeremy Irvine e Hermione Corfield), genitori di Claire. Al centro del racconto ci sono due relazioni profondamente diverse, ma entrambe segnate da ostacoli e misteri. Guardate le clip qui sotto.

Brian ed Ellen: un amore proibito in stile Romeo e Giulietta

La prima clip presentata durante il panel ha mostrato un momento intimo tra Brian Fraser (Jamie Roy) ed Ellen MacKenzie (Harriet Slater), che si incontrano di nascosto su un ponte nelle Highlands scozzesi. È qui che, rivelando i rispettivi cognomi, si rendono conto di appartenere a clan rivali: Fraser e MacKenzie. "È un p'o' come Romeo e Giulietta. Quando si conoscono davvero, è già troppo tardi: si sono innamorati senza sapere chi fossero. È romantico e tragico insieme", ha spiegato Slater al pubblico.

Clip: Una Clip Ufficiale in anteprima della serie prequel - HD

L'attrice ha anche raccontato della loro primissima scena, in cui i due si scorgono attraverso le assi di un fienile, in un momento che ricorda visivamente la celebre scena dell'acquario proprio in Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann. Jamie Roy, interprete di Brian, ha invece condiviso aneddoti sulle difficili condizioni climatiche durante le riprese. "In Scozia puoi vivere quattro stagioni in un solo giorno. In quella scena è successo: pioggia, sole, vento e gelo. Faceva così freddo che mi si congelava la faccia", ha ricordato.

Henry e Julia: L'amore difficile durante la Prima Guerra Mondiale

La seconda clip ha spostato l’attenzione sulla coppia formata da Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) e Julia Moriston (Hermione Corfield), che appaiono in vacanza nelle Highlands, intenti a parlare della loro figlia Claire, lasciata alle cure del fratello di Henry, il celebre zio Lamb. "Probabilmente le starà già insegnando a leggere i geroglifici", commenta Henry con affetto, riferendosi all'archeologo e storico che ha cresciuto Claire dopo la presunta morte dei genitori.

Clip: Una Clip Ufficiale in anteprima della serie prequel - HD

Una rivelazione importante è arrivata dal co-showrunner Matthew B. Roberts che ha confermato la presenza di zio Lamb nella serie, in una versione più giovane di quella vista brevemente nella prima stagione di Outlander. E non è tutto: potrebbe anche apparire una giovanissima Claire, di appena cinque anni, poco prima della scomparsa dei genitori.

Politiche, legami di sangue e destino al centro di Outlander: Blood of My Blood

In generale rispetto alla serie madre, Outlander: Blood of My Blood si addentrerà più a fondo nei conflitti interni ai clan scozzesi. "La politica tra famiglie rivali sarà centrale", ha spiegato Roberts. "Non si tratta solo di Fraser contro MacKenzie, ma anche di lotte di potere all'interno dello stesso clan. Il desiderio di terra, influenza e rispetto era alla base di molte alleanze e scontri". Ambientata in due epoche storiche diverse (l'inizio del XVIII secolo in Scozia e l'Inghilterra della Prima Guerra Mondiale), Blood of My Blood ci permetterà di indagare le origini delle famiglie Fraser e Beauchamp. "In Outlander si parla spesso di destino. Questa serie mostra che non sono solo Jamie e Claire ad essere destinati a stare insieme", ha dichiarato la co-showrunner Maril Davis.

I primi due episodi di Outlander: Blood of My Blood debutteranno l'8 agosto 2025 su Starz, negli Stati Uniti. Non abbiamo ancora notizie su un'uscita italiana.