Outer Range: Josh Brolin posa nudo sul set della seconda stagione, e c'è un motivo

Il protagonista della serie neo-western di Prime Video ha condiviso una foto in cui lo vediamo senza veli per lanciare un messaggio: la seconda stagione prenderà una direzione diversa.

Josh Brolin stuzzica la nostra curiosità postando una foto provocatoria e sicuramente fuori dal comune scattata sul set della seconda stagione di Outer Range, la serie western soprannaturale di Prime Video in cui interpreta un allevatore del Wyoming che combatte per la sua terra e la sua famiglia. Nell'immagine l'attore si mostra nudo mentre si gode un momento di relax tra una ripresa e l'altra lanciando un messaggio ben preciso: nella seconda stagione, Outer Range prenderà una direzione diversa.

La trama di Outer Range

Per chi non la conoscesse, Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch nel Wyoming. Abbott lotta per la sua terra e per la sua famiglia e scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia. All'inizio la sua famiglia affronta la scomparsa della nuora Rebecca, ma presto viene spinta sull'orlo del baratro quando i proprietari del ranch vicino cercano di accaparrarsi i loro terreni. Le cose nella piccola comunità del Wyoming si fanno più complicate quando nel pascolo occidentale degli Abbott compare una misteriosa, oscura voragine.

Le anticipazioni della seconda stagione

La serie è stata rinnovata da Prime Video per una seconda stagione lo scorso ottobre, e Charles Murray (Sons of Anarchy, Luke Cage) è subentrato come showrunner al creatore Brian Watkins. Josh Brolin suggerisce che la serie prenderà una direzione diversa nei nuovi episodi. "Preparando una scena per la seconda stagione di Outer Range", ha scritto l'attore sulla sua pagina Instagram. "Stiamo facendo andare le cose in una direzione diversa ora. È un mondo che cambia e dobbiamo essere sensibili a tutti. Il potere dell'esempio è tutto, quindi siamo esempi. Non dovremmo pubblicare foto della serie, ma questa foto non è stata scattata esattamente sul set della serie, ma piuttosto durante un pranzo all'aperto nel bellissimo deserto di Santa Fe. Grazie @brianbowensmith per aver documentato i nostri momenti più privati ​​sul set", ha aggiunto.

Brolin è rimasto piuttosto criptico circa il significato di questa foto ma tocca fidarci di lui se ci dice che i nuovi episodi di Outer Range potrebbero sorprenderci. Intanto meglio recuperare la prima stagione (composta da 8 episodi) su Prime Video, se non l'avete ancora vista.