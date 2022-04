Outer Range: il trailer ufficiale della serie western-fantascientifica in arrivo su Prime Video

News Serie TV

Il 15 aprile in streaming su Prime Video debutterà questa nuova serie con protagonista Josh Brolin, che unisce lo stile del western contemporaneo con elementi di fantascienza e sovrannaturali. Ecco il trailer di Outer Range.

In Outer Range c'è Josh Brolin che è Royal Abbott, il proprietario di un ranch del Wyoming in lotta per proteggere la sua terra e anche la sua famiglia da una famiglia rivale e da una serie di eventi traumatici, come la scomparsa della nuora Rebecca, o una morte accidentale che minaccia di compromettere i suoi figli. In più, una strana campeggiatrice un po' hippy chiede a Royal il permesso di accamparsi nei suoi pascoli, permesso che Royal concede, pur di malavoglia. E in più, e soprattutto, Royal scopre ai margini occidentali della sua proprietà una strana voragine, che non ha è niente di naturale: una voragine oscura, perfettamente circolare, apparentemente senza fondo. Cos'è? A cosa serve? E perché da quando è apparsa gli eventi in quella zona si fanno sempre più misteriosi?

Creata da Brian Watkins, Outer Range (otto episodi da un'ora ciascuno) è la nuova serie Amazon Original che debutterà in streaming su Prime Video il prossimo 15 aprile, e che come forse avrete capito sembra quasi nascere da un mix tra le atmosfere di Yellowstone, di X-Files e perfino di Twin Peaks.

Prossimamente vi parleremo più nel dettaglio di Outer Range, anche con interviste a Watkins, a Brolin e a altri interpreti della serie (che poi sono, tra gli altri Lili Taylor, Tamara Podemski, Tom Pelphrey, Imogen Poots, Lewis Pullman, Noah Reid, Shaun Sipros, Isabel Arraiza e Olive Abercrombie).

Quel che possiamo garantire nel frattempo è che Outer Range è una serie davvero intrigante e appassionante, e per darvi modo di farvi la vostra idea, ecco qui di seguito il trailer ufficiale originale della serie, e un trailer ufficiale italiano più corto ma sottotitolato.