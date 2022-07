Orphan Black: Krysten Ritter protagonista dello spin-off Echoes

News Serie TV

La star di Jessica Jones è la prima a unirsi al cast della nuova serie.

Mentre continuiamo a sperare in un suo ritorno nei panni di Jessica Jones, Krysten Ritter firma con l'americana AMC per il ruolo di protagonista in Orphan Black: Echoes, una nuova serie ambientata nel mondo dell'acclamato drama sci-fi con Tatiana Maslany conclusosi nel 2017.

I dettagli di Orphan Black: Echoes

Attesa in tv per il prossimo anno, Orphan Black: Echoes è ambientata in un futuro non molto lontano dal nostro presente ed esplora a fondo la manipolazione scientifica dell'esistenza umana. Il racconto segue un gruppo di donne mentre si insinuano le une nelle vite delle altre e intraprendono un viaggio emozionante svelando il mistero della loro identità e scoprendo una storia straziante di amore e tradimento.

La serie porta la firma di Anna Fishko (Frammenti di lei), la quale ne sarà anche la produttrice esecutiva con il co-ideatore dell'originale Orphan Black John Fawcett, David Fortier e Ivan Schneeberg. Anche Ritter farà parte del team di produzione.

Il ruolo di Krysten Ritter

In tv conosciuta anche per i suoi trascorsi in Non fidarti della str**** dell'interno 23, Veronica Mars e Breaking Bad, Ritter interpreterà Lucy, una donna con una storia sulle proprie origini inimmaginabile, la quale sta cercando di trovare il suo posto nel mondo.