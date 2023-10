Orphan Black: Krysten Ritter nel primo trailer dello spin-off Echoes

News Serie TV

La nuova serie andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo anno. Annunciate anche nuove aggiunte al cast.

Krysten Ritter sta per tornare in tv, e stavolta non nei panni dell'eroina Marvel Jessica Jones. Il prossimo anno, l'attrice sarà su AMC con l'attesissima Orphan Black: Echoes, spin-off dell'acclamata serie di fantascienza con Tatiana Maslany di cui è stato diffuso il primo trailer in occasione del Comic-Con di New York.

La trama e il cast di Orphan Black: Echoes

Creata da Anna Fishko, Orphan Black: Echoes esplora la manipolazione scientifica dell'esistenza umana attraverso un gruppo di donne le cui vite si insinuano le une nelle altre mentre tutte loro intraprendono un viaggio emozionante che svelerà il mistero della loro identità e una straziante storia di amore e tradimento. Ritter interpreta Lucy, una donna con una un passato difficile e inimmaginabile che cerca di trovare il suo posto nel mondo.

Nel trailer, una Lucy disorientata si sveglia in un futuro irriconoscibile. "Cosa c'è di sbagliato in me? Perché non so chi sono?", la sentiamo chiedersi. Il resto del cast include i precedentemente annunciati Keeley Hawes (Bodyguard), Amanda Fix (High School) e Avan Jogia (Now Apocalypse). A questi si aggiungono Rya Kihlstedt (A Teacher) e James Hiroyuki Liao (Barry) con un ruolo regolare e Reed Diamond (Better Call Saul) con un ruolo da guest star. Nomi i loro annunciati durante il panel.