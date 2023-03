Only Murders in the Building: Selena Gomez si sposa nella stagione 3? Le foto dal set

News Serie TV

Nei nuovi episodi di Only Murders in the Building ci sarà un matrimonio? È quello che lasciano pensare alcune foto postate dagli attori.

Selena Gomez ha detto 'Sì, lo voglio'! O meglio il suo personaggio in Only Murders in The Building, Mabel, forse convolerà a nozze nella terza stagione. O comunque di sicuro, a un certo punto, indosserà un abito da sposa come svelano alcune foto postate sui social da lei e dalle sue co-star Steve Martin e Martin Short.

Only Murders in the Building: Le foto di Selena Gomez in abito da sposa

Selena Gomez ha prima pubblicato su Instagram delle foto in cui è seduta a terra e indossa un elegante abito da sposa ricamato. "Solo una normale giornata di lavoro" ha scritto l'attrice. Poco dopo Steve Martin ha pubblicato su Twitter un'altra foto in cui si mostra in smoking in posa con Selena Gomez nel suo bell'abito, scrivendo: "Indovinate cosa è appena successo!". Naturalmente anche Martin Short ha condiviso una foto con l'interprete di Mabel in cui indossa un elegante abito di velluto nero accanto a lei.

Guess what just happened! pic.twitter.com/V4aNJjQUKW — Steve Martin (@SteveMartinToGo) March 21, 2023

Come ne 'Il padre della sposa'?

I fan, naturalmente, hanno subito pensato a un riferimento al film Il padre della sposa (Father of the Bride) del 1991 dove Steve Martin interpretava il nervosissimo padre di una futura sposa. Nel film, curiosamente, appariva anche Martin Short nei panni di un consulente matrimoniale maniacale di nome Franck. Non sappiamo se l'episodio in questione di Only Murders in The Building farà un omaggio diretto alla commedia cult, o se queste foto siano solo dei falsi indizi che gli autori stanno mostrando per divertirsi a depistarci in attesa della terza stagione (in arrivo prossimamente su Disney+).

Quello che sappiamo sicuramente è che nei nuovi episodi Charles, Oliver e Mabel indagheranno su una nuova morte sospetta, quella di Ben Glenroy (Paul Rudd) morto dietro le quinte di un palco di Broadway nel finale della seconda stagione. Ci sarà, inoltre, come guest star Meryl Streep che abbiano già visto all'opera nel primo teaser trailer di Only Murders in the Building 3.