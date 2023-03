Only Murders in the Building 3: Meryl Streep ruba la scena nel primo teaser trailer della prossima stagione

News Serie TV

L'acclamata mistery comedy tornerà in Italia prossimamente in streaming su Disney+: ecco un assaggio della stagione 3 di Only Murders in the Building.

Only Murders in the Building è pronta a deliziarci con la presenza, luminosissima, di Meryl Streep nella terza stagione. Il servizio di video in streaming Hulu ha diffuso il primo teaser trailer dei nuovi episodi che arriveranno prossimamente (in Italia in streaming su Disney+) svelando qualcosa in più sul ruolo riservato all'attrice tre volte premio Oscar.

Only Murders in the Building 3: Una stagione stellata

Come se il cast di Only Murders in the Building non fosse già di altissimo livello, la terza stagione coinvolgerà altre prestigiose guest star che affiancheranno i protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Ci saranno, tra gli altri, Paul Rudd (il cui personaggio è stato presentato al pubblico nel finale della seconda stagione), Jesse Williams (Grey's Anatomy) e Ashley Park (Emily in Paris). A rubare la scena in questo primo teaser trailer, tuttavia, è senza dubbio Meryl Streep. Stando alle prime anticipazioni, l'attrice interpreterà un'attrice di teatro di nome Loretta. Nella clip la vediamo al tavolo di lettura della commedia di Oliver (Martin Short), perciò supponiamo che il suo personaggio farà parte del cast dello spettacolo teatrale che poi è anche la location del delitto su cui indagheranno i protagonisti nella prossima stagione. Hulu, però, ha confermato che il ruolo di Streep sarà da guest star e non regolare.

Le anticipazioni: Da dove ripartirà la terza stagione

Nell'episodio 10 della stagione 2 di Only Murders in the Building, lo ricorderete, abbiamo conosciuto Ben Glenroy (Paul Rudd), attore protagonista dello spettacolo di Broadway di Oliver. Tuttavia, lo abbiamo visto vivo per pochissimo, visto che - proprio mentre il sipario si stava alzando - è morto sul palco all'improvviso. Solo pochi secondi prima aveva avuto una discussione con Charles (Steve Martin) che gli aveva detto di "stare lontano da lei". Ma chi è questa lei? Saranno questi i misteri su cui Mabel, Oliver e Charles dovranno indagare nei prossimi episodi. Una data di uscita non è stata ancora annunciata ma è probabile che la nuova stagione arrivi in estate o il prossimo autunno.