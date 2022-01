Omicron minaccia di far saltare la stagione: Fermate le riprese di Chicago Fire, Grey's Anatomy, NCIS e altre serie

News Serie TV

Sul set di Star Trek: Picard oltre 50 membri dello staff sono risultati positivi ai test.

La pandemia di Covid-19 rischia di mandare all'aria un'altra stagione televisiva. L'ondata di contagi alimentata dalla variante Omicron che sta investendo gli Stati Uniti d'America e in modo non meno preoccupante il resto del mondo, sta mettendo un freno alla ripartenza delle riprese di numerose serie tv dopo la pausa natalizia. Mentre l'ultimo bollettino evidenzia come nella sola area di Los Angeles nelle ultime 24 ore le nuove infezioni siano state oltre 10,000, un record, ABC Signature, CBS Television Studios e NBCUniversal hanno fermato o posticipato le riprese di alcuni loro show - inclusi Chicago Fire, Grey's Anatomy e NCIS - in via cautelare o dopo alcuni casi di positività.

Nonostante non ci siano stati focolai, ABC Signature ha optato per l'eccesso di cautela ritardando la ripartenza delle riprese delle sue serie con base nella metropoli californiana - Grey's Anatomy, lo spin-off Station 19 e il poliziesco The Rookie. Al momento si parla di uno stop di pochi giorni che non dovrebbe avere un impatto sulla programmazione. Nel frattempo, Wolf Entertainment e Universal Television hanno sospeso le riprese della decima stagione di Chicago Fire dopo diversi casi di positività, anche nella Zona A, che include il cast e gli addetti ai lavori che interagiscono in modo diretto con esso. Mentre è stato predisposto l'immediato tracciamento dei contatti, come previsto dalle linee guida stabilite dalla California e dai protocolli di NBCU, la produzione spera di poter tornare al lavoro entro la prima metà della prossima settimana.

Situazione simile sul set della stagione 2 di Star Trek: Picard, dove oltre 50 membri della produzione sono risultati positivi ai testi proprio in occasione della ripartenza dei lavori dopo la pausa natalizia. Le infezioni hanno colpito più dipartimenti e zone, inclusa la Zona A, ma fonti vicine alla produzione rassicurano che la star Patrick Stewart, di 81 anni, non è tra i contagiati. Le riprese sono state immediatamente interrotte e dovrebbero ripartire all'inizio della prossima settimana. Vista la situazione locale, CBS Television Studios ha deciso anche di posticipare in via cautelare la riapertura dei set di NCIS: Los Angeles, prevista per questa settimana. Non si tornerà al lavoro prima di febbraio. Sospesa temporaneamente anche la produzione della stagione 19 di NCIS.