Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor contro i razzisti che insultano Moses Ingram: "Non siete veri fan di Star Wars"

News Serie TV

Intanto Disney+ festeggia: Obi-Wan Kenobi è la serie originale più vista nel weekend di uscita.

Obi-Wan Kenobi è arrivata su Disney+ con i primi due episodi venerdì 27 maggio e in pochi giorni ha già fatto la storia della piattaforma battendo il record di Loki e diventando la serie originale più vista nel weekend di uscita. All'entusiasmo per il ritorno dell'amato maestro Jedi interpretato da Ewan McGregor, tuttavia, ha fatto da contraltare la triste vicenda dei meschini insulti razzisti che alcuni utenti hanno riservato a Moses Ingram, l'interprete dell'Inquisitrice Reva. Proprio agli autori di questi messaggi di odio si è rivolto Ewan McGregor in un video condiviso su Twitter dall'account ufficiale di Star Wars. "Quello che sta succedendo mi ha fatto molto male. Nella mia mente non siete fan di Star Wars", ha detto l'attore.

A personal message from Ewan McGregor. pic.twitter.com/rJSDmj663K — Star Wars (@starwars) June 1, 2022

Obi-Wan Kenobi: Il messaggio di Ewan McGregor in difesa di Moses Ingram

Nel video McGregor esordisce ringraziando i fan per aver reso Obi-Wan Kenobi la serie originale di Disney+ più vista di tutti i tempi. "Questo dimostra cosa può fare questa famiglia quando ci riuniamo tutti", ha detto continuando: "Tuttavia, sembra che alcuni dei fan, da questa influente base di fan, abbiano deciso di attaccare Moses Ingram online e di inviarle i messagi più orrendi e razzisti. Ne ho sentiti alcuni stamattina e la cosa mi ha spezzato il cuore". L'interprete di Obi-Wan ha poi elogiato la collega definendola "un'attrice e una donna brillante e assolutamente straordinaria" e mostrandole il suo completo supporto. "Non c'è posto per i razzisti in questo mondo. Sto totalmente dalla sua parte. E se le mandate messaggi da bulli, non siete davvero fan di Star Wars nella mia mente", ha concluso.

L'avvertimento di Lucasfilm e la reazione dell'interprete di Reva

Lucasfilm già prima dell'uscita della serie temeva che Moses Ingram diventasse oggetto di insulti razzisti e l'aveva messa in guardia. Quando i timori sono diventati realtà, l'account Twitter ufficiale di Star Wars ha espresso il proprio sostegno all'attrice twittando: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Moses Ingram nella famiglia di Star Wars ed entusiasti che la storia di Reva si svolga. Se qualcuno ha intenzione di farla sentire in qualche modo sgradita, abbiamo solo una cosa da dire: resistiamo". Ingram, dal canto suo, su Instagram ha scritto: "Non c'è niente che qualcuno possa fare per fermare questo odio. Penso che la cosa che mi infastidisce è questa specie di sensazione che mi fa sentire come se dovessi solo stare zitta e sopportare. Devo solo sorridere e sopportarlo. Ma io non sono fatta così".

Sperando di poter archiviare al più presto questa triste vicenda, vi ricordiamo che il terzo episodio di Obi-Wan Kenobi è disponibile oggi, mercoledì 1° giugno, in streaming su Disney+.