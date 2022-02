Obi-Wan Kenobi: Disney+ svela la data di uscita e il primo poster!

News Serie TV

L'attesa nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, con Ewan McGregor nuovamente nei panni del celebre Maestro Jedi, debutterà a maggio.

Archiviate, almeno per il momento, le storie di Boba Fett, del Mandoliano Din Djarin e del piccolo Grogu, parte il conto alla rovescia per Obi-Wan Kenobi, la serie che riporterà Ewan McGregor nuovamente nei panni dell'iconico Maestro Jedi di Star Wars. Disney+ ha appena aggiornato i fan annunciando la data di uscita della nuova serie e mostrandone il primo poster ufficiale, che vedete qui in basso. L'appuntamento è per il prossimo 25 maggio, 17 anni dopo l'uscita del film Episodio III - La vendetta dei Sith nei cinema, l'ultimo lungometraggio della saga in cui abbiamo visto McGregor (ma non il personaggio di Obi-Wan Kenobi).

La trama e la collocazione di Obi-Wan Kenobi nella timeline di Star Wars

Obi-Wan Kenobi è ambientata 10 anni dopo i drammatici eventi del film del 2005 Episodio III: La vendetta dei Sith, nel quale Obi-Wan ha dovuto confrontarsi con la sua più grande sconfitta: il decadimento e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro e diventato il malvagio Sith Darth Vader. Come ricorderete, Obi-Wan sconfisse Anakin durante una feroce battaglia a colpi di spada laser su Mustafar e poi, convinto di aver ormai perso il suo allievo, andò in esilio su Tatooine mentre Darth Vader salì al potere con l'Impero Galattico. Nel poster vediamo il Maestro camminare da solo nel deserto di Tatooine ma, ormai è quasi certo, rincontrerà il suo ex allievo ancora una volta e sicuramente prima della loro battaglia finale in Star Wars: Una nuova speranza, film ambientato 19 anni dopo.

Il resto del cast

Come è noto, Hayden Christensen riprenderà il ruolo di Darth Vader nella nuova serie. Oltre a lui ci saranno Indira Varma (Il Trono di Spade), Rupert Friend (Homeland), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Moses Ingram (La regina degli scacchi), Sung Kang (Power), Simone Kessell (The Crossing), Maya Erskine (PEN15), Benny Safdie e O’Shea Jackson Jr. Joel Edgerton e Bonnie Piesse, inoltre, riprenderanno i ruoli degli zii di Luke Skywalker Owen Lars e Beru.