Obi-Wan Kenobi: Disney e Lucasfilm starebbero esplorando idee per la seconda stagione, secondo Ewan McGregor

Si riaccendono le speranze per una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, la serie di Star Wars che ha visto tornare Ewan McGregor nei panni dell'omonimo Maestro Jedi: ecco le ultime dichiarazioni dell'attore.

Ewan McGregor non si arrende e ancora spera in una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, la serie che lo ha riportato nei panni dell'iconico Maestro Jedi di Star Wars. Nonostante il titolo sia stato presentato, quando è uscito su Disney+ ormai oltre due anni fa, come una miniserie, l'attore protagonista ha sempre sostenuto con forza l'idea di un secondo capitolo. Oggi è tornato a parlarne durante un evento al Comic-Con di Los Angeles e ha lasciato intendere che Disney e Lucasfilm starebbero "esplorando" potenziali idee con protagonista il Maestro Jedi.

Obi-Wan Kenobi 2 ci sarà? Le nuove dichiarazioni di Ewan McGregor

Durante un panel dedicato a Star Wars, McGregor ha dichiarato candidamente: "Ovviamente, tra la fine della serie di Obi-Wan Kenobi e il momento in cui Alec Guinness sarà Obi-Wan Kenobi, ci dovranno essere altre storie". La miniserie su Obi-Wan Kenobi, lo ricordiamo, è ambientata 10 anni dopo i drammatici eventi del film del 2005 Episodio III: La vendetta dei Sith, nel quale Obi-Wan ha dovuto confrontarsi con il decadimento e la corruzione del suo apprendista Jedi, Anakin Skywalker e 10 anni prima i fatti di Star Wars: Una Nuova Speranza (Episodio IV) in cui invece a vestire i panni del Maestro Jedi c'è Alec Guinness. Secondo Ewan McGregor, dunque, ci sarebbero tante altre storie da raccontare ambientate nell'arco di tempo che trascorre tra gli eventi dei due film. Ma chi dice che questo accadrà in una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi?

Star Wars: Dove potremmo rivedere Ewan McGregor?

In più occasioni l'interprete del Maestro Obi-Wan ha ribadito di voler continuare a lavorare nell'universo di Star Wars."Spero che avremo la possibilità di fare altro, e sono sicuro che ci riusciremo", aveva detto in un'intervista con LADbible all'inizio di quest'anno. "Sono abbastanza sicuro che ho ancora qualche anno prima di raggiungere la stessa età di Alec Guinness in Una nuova speranza. Quindi c'è tempo per raccontare altre storie lì dentro". Per quanto riguarda ciò che McGregor vorrebbe fare di preciso,l'attore ha detto adesso: "Ci sono un paio di cose. Mi piacerebbe molto indossare quell'armatura. Stavo parlando con qualcuno prima di Clone Wars. Penso che sia qualcosa che mi piacerebbe".

Non è detto, quindi, che si impegni necessariamente in una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, presentata sempre come una serie autoconclusiva (lo prova anche il cofanetto 4K UHD e Blu-ray della serie uscito negli Stati Uniti che riporta una dicitura molto precisa che recita "Obi-Wan Kenobi: La serie completa"). Inoltre la presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ad aprile 2023 durante l'evento Star Wars Celebration, aveva chiarito che una seconda stagione non era "in sviluppo attivo". Tuttavia aveva aggiunto: "Mai dire mai, perché c'è sempre la possibilità. Lo show è stato accolto così bene e la regista Deborah Chow ha fatto un lavoro davvero spettacolare. Ewan McGregor vuole davvero fare un'altra stagione. Ci ripenseremo, forse, in futuro". Che questo futuro sia finalmente arrivato? Non ci resta che aspettare e goderci gli altri progetti di Star Wars in arrivo su Disney+, come la serie con Jude Law Skeleton Crew in arrivo il prossimo 4 dicembre.