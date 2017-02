Nuova stagione per Grey's Anatomy, Scandal e Le regole del delitto perfetto!

Sono le serie drammatiche più seguite di ABC, leader negli Stati Uniti nella serata del giovedì insieme con le comedy di CBS, non sorprende quindi la decisione del network di annunciare - in largo anticipo rispetto agli Upfront di maggio - il rinnovo di Grey's Anatomy, Scandal e Le regole del delitto perfetto per la stagione 2017-18.

Tutte ideate e/o prodotte da Shonda Rhimes, Grey's Anatomy, Scandal e Le regole del delitto perfetto "continuano a tenere gli spettatori sul bordo delle loro sedie e viva la voglia di guardale", ha commentato la presidente di ABC Channing Dungey. "Sono entusiasta di mantenere queste serie in onda e permettere che ci regalino altri momenti OMG".

Per il longevo medical drama con Ellen Pompeo, che in Italia tornerà su FoxLife il 27 febbraio, sarà la 14esima stagione. Il soap drama politico con Kerry Washington proseguirà con la settima stagione. Per il legal drama con la vincitrice dell'Emmy Viola Davis, in Italia in onda su Fox ogni martedì alle ore 21:00, sarà invece la quarta stagione. Per ABC, questi rinnovi si aggiungono a quello di The Middle per una nona stagione annunciato il mese scorso.