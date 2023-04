Non solo Millie Bobby Brown: 7 star di Hollywood che si sono sposate prima dei 20 anni

News Serie TV

La notizia del fidanzamento ufficiale dell'attrice di Stranger Things con Jake Bongiovi ha fatto scalpore, eppure a Hollywood convolare a nozze quando si è ancora molto giovani non è così inusuale: ecco 7 attori e attrici che lo hanno fatto da giovanissimi.

L'attrice di Stranger Things ed Enola Holmes Millie Bobby Brown ha annunciato via Instagram che sposerà il suo compagno Jake Bongiovi, figlio del noto cantante Jon Bon Jovi, e la notizia ha fatto subito il giro del web. Il motivo, naturalmente, è soprattutto la giovane età dell'attrice e del suo futuro marito (19 anni lei, 20 lui). I fan hanno manifestato subito qualche perplessità lanciando persino qualche appello social e chiedendo a Millie di ripensarci. Eppure a Hollywood i matrimoni - per così dire - precoci sono una pratica piuttosto diffusa (insieme, di conseguenza, ai divorzi). Millie Bobby Brown non è né la prima né l'ultima giovanissima star che decide di fare il grande passo alla sua età. Sono tante le celebrità del cinema e della tv che negli ultimi decenni hanno fatto lo stesso. Non ve le ricordate? Vi rinfreschiamo la memoria noi: ecco 7 star che hanno deciso di sposarsi entro i 20 anni.

7 star di Hollywood che hanno deciso di sposarsi entro i 20 anni

A Hollywood l'amore non ha barriere, non importa se il "per sempre" spesso non è davvero tale. Ecco 7 celebrità che hanno detto "sì" prima dei 20 anni.

Drew Barrymore - 19 anni

Drew Barrymore aveva solo 19 anni quando, nel 1994, convolò a nozze con Jeremy Thomas, proprietario di un bar di Los Angeles all'epoca trentunenne (nella foto in basso a sinistra) L'attrice, tuttavia, chiese il divorzio circa due mesi dopo le nozze. In seguito si è sposata altre due volte, prima con Tom Green e poi con Will Kopelman, ma entrambi i matrimoni sono naufragati. Recentemente Barrymore ha dichiarato di non volersi sposare mai più, viste le precedenti delusioni.

Olivia Wilde - 19 anni

Olivia Wilde ha sposato il regista italiano Tao Ruspoli (insieme nella foto in alto a sinistra) quando aveva 19 anni. La loro relazione è durata più di otto anni, fino al 2011 quando i due hanno deciso di separarsi. L'attrice ha poi confessato a US Magazine di essersi sentita a disagio in quel matrimonio. "Avevo davvero la sensazione di aver rallentato la mia crescita", ha detto. In seguito ha frequentato il collega Jason Sudeikis, dal quale ha avuto due figli, ma anche quella relazione è finita dopo nove anni insieme.

Kim Kardashian - 19 anni

Kim Kardashian ha sposato il produttore musicale Damon Thomas quando lei aveva solo 19 anni e lui 30, nel 2000. La coppia ha divorziato circa tre anni dopo. In seguito ci sono stati il matrimonio da record con il giocatore dell'NBA Kris Humphries, durato solo 72 giorni, e poi quello con Kanye West dal quale Kim ha avuto quattro bambini.

Macaulay Culkin - 18 anni

La giovane star di Mamma ho perso l'aereo Macaulay Culkin ha sposato la coetanea Rachel Miner quando entrambi avevano solo 18 anni (nella foto principale in alto a destra) Anche in questo caso il matrimonio è durato poco, infatti i due si sono separati nel 2000 e hanno divorziato ufficialmente nel 2002. Oggi Macaulay Culkin è impegnato con l'attrice Brenda Song dall quale ha avuto due figli.

Uma Thurman - 20 anni

Sono stati una delle coppie d'oro di Hollywood ma sfortunatamente anche il loro amore è finito in fretta. Parliamo di Uma Thurman che ha sposato Gary Oldman nel 1990, quando aveva 20 anni (li vedete insieme nella foto principale in alto a sinistra), e ha divorziato da lui solo due anni dopo. L'attrice, in una vecchia intervista a Vanity Fair, ha definito quel matrimonio candidamente "un errore" sottolineando anche le difficoltà dovute alla differenza di età (Oldman ha 12 anni in più di lei). Dal 1998 al 2005, poi, l'attrice è stata sposata con Ethan Hawke dal quale ha avuto due figli.

Demi Moore - 17 anni

Non tutti sanno che Demi Gene Guynes, nota a tutti con il nome di Demi Moore, ha preso il cognome proprio dal suo primo marito, il cantautore Freddy Moore. I due si sono sposati nel 1980, quando lei aveva solo 17 anni e lui 30, e hanno divorziato nel 1984. Come è noto, in seguito l'attrice ha avuto una lunga storia d'amore con Bruce Willis e poi con Ahston Kutcher, dal 2005 al 2013.

Melanie Griffith - 18 anni

La storia d'amore tra Melanie Griffith e Don Johnson è da capogiro. I due si sono sposati quando lei aveva appena 18 anni. La coppia è stata sposata per soli sei mesi nel 1976, ma poi si è ritrovata e si è risposata nel 1989, quando è nata anche la loro figlia Dakota Johnson. I due si sono definitivamente separati nel 1996. L'attrice ha avuto altri due matrimoni: con Steven Bauer (dal 1981 al 1989) e poi con Antonio Banderas (dal 1996 al 2015).