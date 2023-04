Millie Bobby Brown si sposa: La star di Stranger Things annuncia il fidanzamento con Jake Bongiovi

News Serie TV

Con un post su Instagram, la giovane attrice che interpreta Undici nella serie Netflix ha fatto sapere che presto convolerà a nozze con il figlio del cantante Jon Bon Jovi.

Undici avrà un bel da fare per sconfiggere Vecna nella stagione finale di Stranger Things, ma la sua interprete Millie Bobby Brown intanto ha un matrimonio da organizzare! Con una serie di post su Instagram, la protagonista della serie soprannaturale di Netflix e il fidanzato Jake Bongiovi (figlio del ben più noto cantante Jon Bon Jovi) hanno annunciato ai loro fan che convoleranno presto a nozze.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi convolano a nozze: L'annuncio social

I due attori, seppur giovanissimi (19 anni lei, 20 lui) hanno deciso di fare il grande passo dando la bella notizia con dei romantici scatti pubblicati su Instagram. In uno Millie è ritratta mentre abbraccia il fidanzato e mostra un prezioso anello di fidanzamento. Sotto la foto, l'attrice ha scritto una citazione dalla canzone Lover di Taylot Swift: " I've loved you three summers now, honey, I want 'em all" che significa "Ti amo da tre estati, tesoro, ora è il momento di farlo per sempre". Bongiovi, in risposta, ha pubblicato altre foto scattate sulla stessa suggestiva spiaggia al tramonto e scritto semplicemente: "Forever", cioè "Per sempre".

La storia d'amore da favola

Interprete della ragazzina con superpoteri Undici in Stranger Things, Millie Bobby Brown è uscita allo scoperto con Jake Bongiovi a novembre 2021 quando ha pubblicato una foto che mostrava un tenero bacio con lui con sullo sfondo il London Eye di Londra. I due però, erano stati paparazzati fin dall'estate dello stesso anno quando erano stati avvistati per le strade di New York mentre portavano a spasso il cane di Brown, Winnie. Verso la fine del 2021 hanno reso la loro relazione ufficiale apparendo insieme sempre più spesso, come alla super festa per i 18 anni di Millie mascherati da Barbie e Ken. Tante le occasioni mondane in cui si sono fatti fotografare elegantissimi insieme: dal primo red carpet condiviso ai premi BAFTA 2021 al tappeto rosso di Stranger Things 4 e a quello dei a quello di Enola Holmes 2. Bongiovi - il terzo dei quattro figli di Jon Bon Jovi e della moglie Dorothea Hurley - studia per diventare attore. Chissà che, prima o poi, non lo vedremo recitare accanto alla sua dolce metà.

Foto: Instagram @milliebobbybrown