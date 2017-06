Non solo I Medici: Sean Bean anche nella nuova serie tv The Oath

Sean Bean, l'attore capace di risorgere costantemente dalle spoglie dei suoi personaggi, ha firmato con Crackle per il ruolo di protagonista in The Oath, drama di Curtis '50 Cent' Jackson (Power) in streaming nel 2018 con 10 episodi.

Creata dall'ex vice sceriffo della Contea di Los Angeles Joe Halpin, la serie esplora la subcultura delle gang dalla prospettiva di una banda formata da coloro che hanno giurato di proteggere e servire. Circoli segreti e corrotti che è quasi impossibile mettere insieme ma i cui membri, una volta dentro, fanno il necessario per proteggersi a vicenda da nemici dentro e fuori i propri ranghi.

L'ex star de Il Trono di Spade interpreterà Tom Hammond, un poliziotto determinato e il leader spietato di una prominente gang composta da chi dovrebbe sostenere e difendere la legge. Uscito di prigione, dov'era finito dopo aver fatto un accordo con un agente dell'FBI sotto copertura, Hammond è determinato a riprendere il suo posto in cima alla "catena alimentare" e il controllo della banda che l'ha messo contro le persone che un tempo lo sostenevano.

Per Bean, il ruolo in The Oath segue solo di pochi giorni quello del villain Jacopo de' Pazzi ottenuto nella seconda stagione della fortunata serie anglo-italiana I Medici, in onda anch'essa nel 2018.