No Activity: Video intervista a Carla Signoris e Emanuela Fanelli, coppia comica nel cuore dell'azione

Nella nuova comedy di Prime Video interpretano la zelante Katia Kolloni e l'insofferente Palmira "Perri" Piccoli, due operatrici agli antipodi che riescono a farci ridere di cuore e di pancia: la nostra intervista a Carla Signoris e Emanuela Fanelli.

La prima precisina, maniaca del controllo e innamorata del suo lavoro. La seconda impaziente, fin troppo loquace e incapace di gestire la rabbia. In No activity - Niente da segnalare, i personaggi interpretati da Carla Signoris e Emanuela Fanelli, le operatrici Katia Kolloni e Palmira "Perri" Piccoli, formano la migliore coppia comica della serie (parole loro, ma condivisibilissime). Il loro compito è quello di coordinare una grossa operazione che potrebbe portare all'arresto di un gruppo di trafficanti di droga direttamente dalla centrale ("il cuore dell'azione", come ama ripetere Katia) e, appena necessario, inviare i rinforzi. Ma, quando il carico tarda ad arrivare, sono costrette a familiarizzare, raccontarsi a vicenda e darsi persino consigli amorosi dando vita a siparietti comici irresistibili. Ma come hanno lavorato, Signoris e Fanelli, a questo rapporto conflittuale sullo schermo e quanto si sono divertite a farlo? Ascoltate cosa ci hanno raccontato nella nostra video intervista esclusiva.





No Activity - Niente da segnalare: La trama e il cast della serie di Prime Video

Diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, la serie è un adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment ed è prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay). La "non-azione" prende il via con tre coppie di personaggi: ci sono due criminali in attesa di un carico importante (Rocco Papaleo e Fabio Balsamo), due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz (Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi) e due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi (Carla Signoris ed Emanuela Fanelli). Ma l'operazione non parte mai perché la droga non arriva e i protagonisti vorrebbero solamente essere da un'altra parte mentre aspettano che qualcosa accada. Una convivenza forzata che però porta a situazioni comiche esilaranti che giocano anche sui contrasti: il poliziotto disilluso Marcello contro il poliziotto esaltato Achille, il criminale navigato Toni Totaro e lo "stagista del crimine" Dario, l'operatrice maniaca del controllo che sa di essere "nel cuore dell'azione" Katia e la malcapitata Palmira "Perri" che vede l'assegnazione alla centrale come una terribile punizione. I protagonisti sono affiancati da altri personaggi sopra le righe interpretati da Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro e Lorella Cuccarini. Ci sono poi anche Francesco Pannofino, Diego Abatantuono e Marcella Bella, anche colonna sonora preziosissima di questa serie.