No Activity: Su Prime Video la comedy che parla di noia senza annoiare

Arriva oggi in streaming su Prime Video No Activity, una nuova serie originale italiana che ripropone un format comico già collaudato adattandolo al gusto italiano e affidandosi a un cast di fuoriclasse.

Su Prime Video è disponibile da oggi, 18 gennaio, No Activity - Niente da segnalare. Definita "la prima serie non-action italiana", è in effetti una comedy in cui il bello è proprio che non succede niente. E la comicità risiede proprio nell'attesa, nei dettagli e nelle situazioni paradossali che i bravi attori protagonisti sanno interpretare alla perfezione. Li abbiamo incontrati in un hotel di Roma dove, introdotti da Lorella Cuccarini (che pure ricopre un ruolo interessante nella serie), ci hanno presentato il progetto e parlato dei loro personaggi, tutti costretti a trovare un modo per ammazzare il tempo.

No Activity - Niente da segnalare: La trama e il cast della serie di Prime Video

Diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, la serie è un adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment ed è prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay). La "non-azione" prende il via con tre coppie di personaggi: ci sono due criminali in attesa di un carico importante (Rocco Papaleo e Fabio Balsamo), due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz (Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi) e due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi (Carla Signoris ed Emanuela Fanelli). Ma il carico non arriva, niente si muove e i protagonisti vorrebbero solamente essere da un'altra parte mentre aspettano che qualcosa accada. Una convivenza forzata che però porta a situazioni comiche esilaranti che giocano anche sui contrasti: il poliziotto disilluso Marcello contro il poliziotto esaltato Achille, il criminale navigato Toni Totaro e lo "stagista del crimine" Dario, l'operatrice maniaca del controllo che sa di essere "nel cuore dell'azione" Katia e la malcapitata Palmira "Perri" che vede l'assegnazione alla centrale come una terribile punizione. I protagonisti sono affiancati da altri personaggi sopra le righe interpretati da Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro e Lorella Cuccarini. Ci sono poi anche Francesco Pannofino, Diego Abatantuono e Marcella Bella, anche colonna sonora preziosissima di questa serie.

No Activity: Parlano i protagonisti

Il regista Valerio Vestoso ha messo in chiaro la "missione" di una serie come No Activity: parlare di noia senza annoiare. E questo, ha detto, è anche merito di una scrittura originale che ha adattato al gusto italiano tante battute e situazioni. Proprio come il suo Dario Diotallevi con Toni, Fabio Balsamo ha detto di venerare Rocco Papaleo e di aver avverato un sogno recitando al suo fianco. "Non abbiamo puntato tanto sul divertimento quanto sulla pressione. I nostri erano personaggi sopra le righe e proprio per questo li abbiamo presi quasi sul serio", ha aggiunto Papaleo che ha detto di essersi affidato completamente al regista, pur essendo lui stesso del mestiere.

L'atmosfera sul set, comunque, deve essere stata assolutamente rilassata e divertente. Carla Signoris ha trovato in Emanuela Fanelli una partner comica perfetta. "Entrambe abbiamo seguito un percorso non lineare nella comicità. Noi non riuscivamo a smettere di ridere sul set. Ci guardavamo e ridevamo. A un certo punto ho pensato 'Noi qua non arriviamo fino in fondo'", ha detto l'interprete dell'intransigente Katia Kolloni. "Abbiamo un approccio simile nel lavoro e la sua esperienza non me l'ha mai fatta pesare", ha aggiunto Fanelli ricordando come la staticità di una serie come No Activity avvicini questa esperienza un po' al teatro.

La situazione più particolare sul set, però, probabilmente l'hanno vissuta Zingaretti e Tiberi che si sono trovati, proprio come i loro personaggi, per ore e ore stipati in un'automobile durante le riprese. "Per un attore recitare senza avere lo strumento del corpo a disposizione non è facile", ha fatto notare Tiberi. "Marcello e Achille sono due sfigati, si ritrovano fragili. Trovano il loro punto di contatto in questo", ha sottolineato Zingaretti che qui si è trovato a prestare il volto a un personaggio comico dopo essersi cimentato a lungo in ruoli drammatici. "La comicità deve far parte del bagaglio di un attore. Ma io, non essendo un interprete prettamente comico, ho bisogno della scrittura e qui mi sono affidato a questa", ha aggiunto l'attore che per anni ha prestato il volto a un altro e ben noto commissario della tv.

No Activity, con sei episodi da 30 minuti, vi aspetta in streaming su Prime Video. Niente da segnalare se non che vi farà sicuramente ridere. E di questi tempi ce n'è sempre bisogno. Qui sotto il trailer ufficiale.