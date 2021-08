Nine Perfect Strangers: tutto quello che c'è da sapere sulla serie all star di Prime Video

News Serie TV

Disponibili dal 20 agosto su Prime Video i primi tre episodi (i prossimi 5 saranno uno a settimana) di Nine Perfect Strangers, con un cast all star capitanato da Nicole Kidman. Vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere per gustarla al meglio.

Sono arrivati su Prime Video il 20 agosto i primi tre episodi (su 8) della prestigiosa miniserie Nine Perfect Strangers: dal 27 agosto ne vedremo uno a settimana, fino alla fine, come merita per uno show che si prende i suoi tempi e non è adatto al classico binge watching. Se ne parla da un po', intanto perché è un prodotto e in parte scritto dal signor Michelle Pfeiffer, ovvero David E. Kelley (qua insieme a John Henry Buttleworth), uno dei nomi di punta dell'industria dell'entertainment americano, dietro a grandissimi successi come L. A. Law, Boston Legal e i più recenti Big Little Lies, Mr. Mercedes, The Undoing e il prossimo The Lincoln Lawyer. Si tratta della terza collaborazione tra Kelley e Nicole Kidman, che ha il ruolo chiave nella storia e e che sembra sia rimasta nel personaggio per tutta la durata delle riprese, per tenere il resto del cast sulle spine, come fa Masha nella serie. Ma vediamo in dettaglio tutto quello che c'è da sapere prima di immergersi nella visione di Nine Perfect Strangers, una piccola guida agli elementi fondamentali della serie.



La storia di Nine Perfect Strangers

La storia vede un gruppo di 9 personaggi, molto diversi tra loro e sconosciuti gli uni agli altri, che si recano in un centro benessere di ultralusso in un luogo di sogno, estremamente selettivo, che promette di far rinascere i suoi clienti in appena dieci giorni. A gestire il centro, dall'attraente nome di Tranquillum House, è una misteriosa donna di origine russa, dall'aspetto di elfo dei boschi e con un oscuro passato criminale alle spalle, Masha, assistita da tre fedeli aiutanti, la coppia Delilah e Yao, e Zoe. Dopo un primo impatto non del tutto piacevole tra di loro, gli ospiti del resort cominceranno ad avere dei dubbi sulle modalità di cura del luogo.

Il libro e l'autrice

Quella di Nine Perfect Strangers non è una storia originale ma è tratta dal romanzo omonimo della scrittrice australiana Liane Moriarty, pubblicato nel 2018. Moriarty è anche l'autrice del libro che ha dato vita a Big Little Lies. In fase di sviluppo cinematografico, con Blake Lively come prevista protagonista, c'è un altro dei suoi romanzi, The Husband's Secret, del 2013. A partire dal 2004 Liane ha pubblicato otto romanzi di grande successo, molti dei quali sono entrati nella top dei best-seller del New York Times. A settembre uscirà il nono, intitolato “Apples Never Fall”. Sei sono stati pubblicati anche in Italia, incluso “Nove perfetti sconosciuti”, da Mondadori. Moriarty è anche autrice di tre libri per bambini, il primo dei quali, “Petronella e i rifiuti spaziali”, del 2009, è stato pubblicato da Piemme Junior. In un'intervista al Guardian, l'autrice ha raccontato di esser stata a lungo snobbata in patria e di essere stata scoperta in America, dove i suoi libri hanno avuto un successo immediato. Nessuno profeta in patria, come si usa dire.

I personaggi di Nine Perfect Strangers e i loro prestigiosi interpreti

Il punto di forza di questa miniserie sono ovviamente gli attori. Tralasciando per troppa fama la star del cinema e della tv Nicole Kidman, sempre più presente sul piccolo schermo, nel ruolo della signora e padrina di Tranquillum, l'enigmatica Masha Dmitrichenko, passiamo ai suoi fortunati (?) ospiti.





Frances Welty è una donna di mezza età, scrittrice di romanzi rosa, in crisi col lavoro e con la vita. Come se non bastasse, è stata anche vittima di una truffa sentimentale online. A interpretarla con irresistibile carisma è la grande Melissa McCarthy, straordinaria attrice comica che ha dimostrato di essere in grado di interpretare anche ruoli più seri. Da Le amiche della sposa a Copia originale (è stata candidata all'Oscar per entrambi), da Mike e Molly a Le regine del crimine, la futura Ursula della Sirenetta in live action è sempre una garanzia. In Nine Perfect Strangers interagisce soprattutto con Bobby Cannavale, con cui ha già lavorato quattro volte. In uno dei prossimi episodi vedremo anche suo marito, l'attore Ben Falcone.





Bobby Cannavale, appunto, interpreta l'ispido, corpulento e barbuto Tony Hogburn, ex stella del football, costretta a ritirarsi dopo un grave incidente e dipendente dagli antidolorifici. Sarcastico e scontroso, inizialmente è quello che ha più difficoltà ad adattarsi e prende di mira soprattutto Frances. La performance di Cannavale è all'altezza delle sue migliori, e sono parecchie. Lo ricordiamo in tv nel ruolo del gangster psicopatico Gyp Rosetti in Boardwalk Empire (premio Emmy) e, tra i suoi tanti, per i personaggi in Vynil, Nurse Jackie, Will & Grace (il suo secondo Emmy) e Mr. Robot, e al cinema in Blue Jasmine, Tonya, The Irishman e, con l'amico di sempre John Turturro, Jesus Rolls.





La coppia mista e giovane, Ben e Tamara Chandler, arriva a Tranquillum su una Lamborghini gialla per salvare il suo matrimonio in crisi. Lui è l'emergente Melvin Gregg, apparso addirittura nel film della Asylum Sharknado 3. È famoso soprattutto come influencer su Vine. Tra le sue serie Sexless, Class, Freakish e Snowfall. Lei, diva di Instagram, insicura e fissata con il proprio aspetto e con la chirurgia plastica (nella serie è truccata “come se”) è la fantastica attrice australiana Samara Weaving, rivelatasi con lo spassoso splatter Finché morte non ci separi. In tv l'abbiamo apprezzata in Ash Vs. Evil Dead, Picnic at Hanging Rock e nella miniserie Netflix Hollywood. In lei scorrono i geni artistici dello zio Hugo Weaving.

Lars Lee, il misterioso personaggio gay da poco single, è interpretato da Luke Evans, attore gallese che non ha certo bisogno di presentazioni. Ha una carriera quasi ventennale al cinema e in tv, lo ricordiamo come il Bard di Lo Hobbit – La desolazione di Smaug e La battaglia delle cinque armate, ad esempio, come il Vlad di Dracula Untold e ancora in Fast & Furious 6 e 7, come Gaston ne La bella e la bestia e in tv ne L'alienista.





La famiglia Marconi, di chiara origine italiana, ha tre componenti: padre, madre e figlia arrivano a Tranquillum grazie a un generoso sconto. Lui, Napoleon, è un insegnante un po' goffo e apparentemente esuberante, la moglie Heather vive in modo più palese le conseguenze del trauma della morte del figlio, così come la sua giovane gemella, Zoe. Napoleon è quel grande (in tutti i sensi) attore che è Michael Shannon, candidato all'Oscar per Revolutionary Road e Animali notturni, apparso in film molto popolari e d'autore, dal debutto in Ricomincio da capo nel 1993, a Bug di William Friedkin e Onora il padre e la madre di Sidney Lumet, dallo Zod di Batman v Superman: Dawn of Justice a La forma dell'acqua e Cena con delitto – Knives Out. In Boardwalk Empire, memorabile il suo ruolo dell'ex agente Nelson Van Alden. In tv anche in Waco e La tamburina, Shannon è un caratterista con la stoffa del protagonista. La moglie Heather è l'attrice australiana Asher Keddie, che ha una carriera prevalentemente televisiva, fin da metà anni Ottanta, tanto da guadagnarsi il soprannome di “Golden Girl of Australian Television”. Al cinema poche le sue apparizioni, l'abbiamo forse vista in X-Men Le origini – Wolverine. La figlia Zoe è invece la newyorkese Grace Van Patten, che ha debuttato a soli 10 anni in I Soprano, mentre al cinema ha interpretato Matrimonio con l'ex e Under The Silver Lake.

C'è poi l'ultima single del gruppo, Carmel, abbandonata dal marito con quattro figli, che ha problemi di autostima e di controllo della rabbia. A darle vita è Regina Hall, che molti ricorderanno come presenza fissa nei primi quattro film della serie di Scary Movie. Ha poi avuto un ruolo fisso in Law & Order – Los Angeles, è apparsa in Black-ish e al cinema l'abbiamo vista in Il viaggio delle ragazze e Shaft.





Gli assistenti di Maya sono tre: Delilah è interpretata da Tiffany Boone, al cinema in Beautiful Creatures e in tv nella serie con Al Pacino Hunters, nel ruolo di Roxy Jones. Ha avuto anche un ruolo importante nella bellissima serie irlandese The Following, con Jamie Dornan e Gillian Anderson. Yao è Manny Jacinto, attore filippino-canadese, attivo dal 2012 e apparso in molte serie tv, tra cui The Good Place, Trese e Al nuovo gusto di ciliegia. Al cinema lo vedremo in Top Gun: Maverick. Last but not least, Zoe Terakis è Glory. Terakis è un attore nonbinary e attivista della comunità LGBTQ australiana che ha interpretato un uomo transgender nella serie Wentworth.

Una location da sogno, tra boschi, scogliere e piscine naturali

Australiano il libro, come la protagonista, era giocoforza che l'ambientazione non cambiasse anche se, in teoria, la storia nella serie si svolge nel Nord California. Nine Perfect Strangers è stato girato in piena pandemia nel New South Wales, nella cosiddetta area dei Northern Rivers, nella celeberrima Byron Bay. Le riprese, dopo 14 giorni di quarantena e tamponi per gli attori, si sono svolte dal 20 agosto al 21 dicembre 2020.

Ma cos'è, in definitiva, Nine Perfect Strangers?

Dopo i primi tre episodi, e per chi non ha letto il libro, Nine Perfect Strangers è un po' un oggetto misterioso: satira delle abitudini salutiste che un tempo si chiamavano New Age e che secondo chi ci crede curano tutti i mali? Parodia delle pratiche terapeutiche alternative? Riflessione sulla sofferenza individuale in un mondo che ci vede sempre più feriti, arrabbiati e confusi? Thriller? Il titolo sembra rimandare ad atmosfere alla Agatha Christie: di questi nove perfetti sconosciuti, qualcuno farà la fine dei suoi dieci piccoli indiani? Per saperlo, ahimé, non ci resta che attendere la fine della serie.