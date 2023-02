Niente stagione 2 per Dexter: New Blood, si ragiona su un prequel con un giovane Dexter

News Serie TV

Sfuma l'ipotesi di una continuazione del revival con Harrison protagonista. Ma non tutto sembra perduto.

Rinunciate alla speranza di una seconda stagione di Dexter: New Blood. Showtime lo ha già fatto. TVLine ha appreso da alcune fonti che le conversazioni su una continuazione del revival della serie di successo del 2006 con Michael C. Hall di nuovo nei panni dell'ex ematologo del Dipartimento di Polizia di Miami Dexter Morgan, si sono concluse con un nulla di fatto. Tuttavia, la rete via cavo è tutt'altro che intenzionata a mandare in soffitta il franchise.

Dexter: Spunta l'ipotesi prequel

Il seguito di Dexter: New Blood avrebbe visto Harrison, il figlio ormai cresciuto di Dexter interpretato da Jack Alcott, prendere in mano la situazione dopo - se non avete visto la serie, attenzione alle anticipazioni! - aver ucciso suo padre, come lui stesso gli aveva ordinato di fare per il bene di entrambi. La decisione di non andare in quella direzione sorprende, considerando che New Blood è stata la serie più vista nella storia di Showtime, ma è possibile che la rete non abbia visto Harrison come un personaggio forte e intrigante al pari del padre, o che abbia messo in conto il rischio che la sua storia potesse sembrare ripetitiva al pubblico.

Da quei l'idea di continuare a "sfruttare" la figura di Dexter Morgan per ampliarne la storia attraverso una lente diversa da quella cui siamo stati abituati. Le stesse fonti rivelano che la rete sta esplorando la possibilità di altre interazioni, inclusa una serie prequel incentrata su una versione giovane dell'antieroe protagonista. Subito dopo il finale di New Blood (in Italia disponibile in streaming su NOW), parlando della possibilità di una continuazione delle storie di Dexter, lo showrunner Clyde Phillips aveva detto al sito che "è tutto nelle mani di Showtime. Se dovessero chiamarmi e dirmi 'Vogliamo andare avanti. Vogliamo che tu lo faccia', sebbene sia piuttosto impegnato, lascerei tutto quello che sto facendo e mi ci fionderei sopra. Mi piacerebbe farlo, ma davvero, dipende tutto da Showtime".