Nicolas Cage è Spider-Noir nelle prime immagini della serie live-action

Prime Video ha mostrato un'anteprima della serie in cui Nicolas Cage interpreterà dal vero il personaggio di Spider-Man Noir, protagonista dell'omonimo fumetto Marvel: in arrivo nel 2026.

Prime Video ha svelato le prime immagini e un primissimo teaser di Spider-Noir, la nuova serie live-action ispirata all'iconico fumetto Spider-Man Noir. Il nuovo e atteso progetto arriverà nel 2026 prima su MGM+ in anteprima solo americana e poco dopo su Prime Video in tutti i paesi. A vestire i panni del protagonista sarà niente meno che Nicolas Cage, premio Oscar e appassionato dichiarato del personaggio, che per la prima volta lo interpreterà in carne e ossa dopo avergli dato voce nel film d'animazione del 2018 Spider-Man: Un nuovo universo.

La trama di Spider-Noir: Un eroe in declino nella New York degli anni '30

Ambientata nella New York degli anni '30, Spider-Noir racconta la storia di un investigatore privato in là con gli anni e segnato dalla vita, che si ritrova a dover fare i conti con il suo passato da unico e leggendario supereroe della città. Sottolineiamo che la serie sarà disponibile in doppia versione, sia a colori sia in bianco e nero, per omaggiare l'atmosfera noir del fumetto originale.

Prodotto da Sony Pictures Television in collaborazione con Amazon MGM Studios, Spider-Noir si avvale di un team creativo di altissimo livello: gli showrunner sono Oren Uziel (The Lost City) e Steve Lightfoot (The Punisher, Shantaram), mentre la regia dei primi due episodi è affidata a Harry Bradbeer (Fleabag, Enola Holmes). A curare la produzione esecutiva ci sono Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, già dietro al successo delle avventure animate di Miles Morales.

La storia del personaggio di Spider-Noir

Il personaggio di Spider-Noir nasce nel 2009 da un’idea di David Hine e Fabrice Sapolsky, con disegni di Carmine Di Giandomenico e Marko Djurdjević. A differenza delle versioni più colorate e ironiche di altri Spider-Man, questo eroe sembra più cupo e malinconico, perfettamente in linea con l'estetica dei film noir di Hollywood (un elemento che ha particolarmente attratto Cage). "Non è un segreto che amo il personaggio," aveva dichiarato l’attore a Collider. "Posso combinare le mie performance preferite dell'epoca d'oro di Hollywood, quelle di Robinson, Cagney, Bogart, con un personaggio che penso sia riconosciuto universalmente come il capolavoro di Stan Lee".

Il cast e le dichiarazioni di Sony e Amazon

Il cast della serie include anche Lamorne Morris (New Girl), Brendan Gleeson (Mr. Mercedes), Abraham Popoola (The Rig), Li Jun Li (Wu Assassins), Karen Rodriguez (Acapulco) e Jack Huston (Mayfair Witches). Tra le guest star ci sono Lukas Haas, Cameron Britton, Michael Kostroff, Amy Aquino, e Kai Caster.

Sony Pictures Television ha commentato con entusiasmo il coinvolgimento di Cage. "Siamo assolutamente entusiasti di avere Nicolas Cage come protagonista di questa serie", ha affermato Katherine Pope, presidente dello studio. "Nessun altro avrebbe potuto portare con sé tanta empatia, dolore e cuore in un personaggio così unico", ha aggiunto. Vernon Sanders, a capo della divisione TV di Amazon MGM Studios, ha aggiunto: "Nicolas Cage è una scelta ideale per questo nuovo supereroe, e il team produttivo, composto da Lord, Miller, Pascal e Sony, è perfettamente allineato per espandere l’universo in modo autentico".