Nicholas Galitzine si è rotto una caviglia in Mary & George: Ecco di chi è stata la colpa

L'attore interpreta George Villiers, il giovane e affascinante amante di Re Giacomo I d'Inghilterra.

I numerosi e audaci momenti d'intimità non sono stati la parte più difficile di Mary & George per il suo protagonista Nicholas Galitzine. L'attore, che nella miniserie Sky Original interpreta l'affascinante e assetato di potere George Villiers, si è rotto la caviglia all'inizio delle riprese e ha dovuto girare alcune sequenze di ballo e combattimento con l'arto inferiore ferito. Ma cos'è successo esattamente?

Come Nicholas Galitzine si è fatto male sul set di Mary & George

In onda su Sky e in streaming su NOW ogni domenica con un doppio episodio, Mary & George raconta la storia dell'ascesa al potere di George e di sua madre Mary (il premio Oscar Julianne Moore) alla corte di Giacomo I d'Inghilterra (Tony Curran). Attraverso audaci intrighi e seduzioni, George diventa l'amate del Re, influenzandolo e accumulando con Mary titoli e ricchezze. I due, però, finiscono col farsi diversi nemici, e tra questi non sono stati certo i Somerset a lasciare un'espressione di dolore sul bel viso del giovane Villiers.

"C'erano queste scarpe col tacco che si vedono indossare spesso dai personaggi", ha spiegato Galitzine. "Queste case signorili hanno pavimenti molto scivolosi. Durante le riprese della scena del primo episodio in cui corro e affronto questo servitore, sono scivolato e la mia caviglia si è piegata di 90 gradi verso l'interno. Mi sono fratturato la caviglia e ho dovuto continuare a fare acrobazie per un paio di giorni dopo e poi ci ho ballato sopra". Poiché l'incidente è avvenuto all'inizio delle riprese, Galitzine non ha avuto altra scelta che andare avanti e sopportare il dolore, indossando spesso stivali da equitazione per nascondere una stecca. "Non era esattamente il momento di indossare stivali da equitazione in tutte quelle situazioni, ma era l'unico modo per poter tenere la stecca sulla caviglia e non farla vedere in video", ha spiegato l'attore.

La caviglia rotta ha reso certamente più complesso un lavoro di per sé già estenuante. Galitzine ha dovuto imparare tutto, da come parlare in modo convincente il francese a come suonare la viola da gamba, uno strumento a corde rinascimentale. E ha dovuto anche imparare a ballare. "Praticamente, durante i sei mesi di riprese, ero sul set ogni singolo giorno", ha detto. "Ho dovuto imparare a ballare con una caviglia rotta. Stavo davvero filmano una sequenza di ballo tre giorni dopo essermi rotto la caviglia, il che è davvero difficile considerando che in realtà non sono nemmeno un ballerino di professione". E non è tutto. "Quello stesso giorno, una delle mie co-star, nel tentativo di trattenermi, mi ha fatto sbattere la testa contro un tavolo. Perciò, ho avuto un occhio nero e una caviglia rotta. Tony mi ha dato una testata, a un certo punto. Mi ha anche tagliato il mento con uno dei suoi anelli. Ho davvero affrontato una guerra in questa produzione". Ma, ha aggiunto, "Sono molto soddisfatto del risultato finale. Nulla di tutto ciò, ovviamente, era voluto, e rispecchiava l'epicità del viaggio che ho attraversato durante lo show, sia come Nick che come George".