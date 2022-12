Netflix, testa a testa tra Mercoledì e Emily in Paris nel weekend di Natale: chi ha vinto?

News Serie TV

Il mistery teen drama con Jenna Ortega e il dramedy romantico con Lily Collins sono state le serie tv più viste su Netflix nella settimana dal 19 al 25 dicembre, ma quale delle due ha ottenuto il miglior risultato?

Quali serie tv hanno guardato gli abbonati Netflix nella settimana culminata con le festività natalizie? Vi rispondiamo subito: Mercoledì e la terza stagione di Emily in Paris si sono sfidate fino all'ultima ora di visione. Ma chi ha vinto la gara delle visualizzazioni tra il mistery teen drama con la rivelazione Jenna Ortega e la serie romantica con una sempre stilosa Lily Collins? Netflix ha svelato la classifica delle serie in lingua inglese più viste dal 19 al 25 dicembre, ma interpretare i numeri delle ore di visione è più difficile di quanto sembri. Vi spieghiamo perché.

Netflix: Le serie più viste a Natale 2022, chi ha vinto?

Dando un primo sguardo alla classifica della Top 10 globale delle serie Netflix in lingua inglese nella settimana dal 19 al 25 dicembre, balza all'occhio un dato: la terza stagione di Emily in Paris - con 117,6 milioni di ore di visione accumulate - non è riuscita a spodestare Mercoledì dal primo posto (che nell'arco di quei 7 giorni ha raggiunto 118,5 milioni di ore). C'è però un'osservazione da fare: le ulteriori ore accumulate dalla serie diretta da Tim Burton - nella classifica della Top 10 globale ormai da 5 settimane - sono spalmate su 7 giorni, mentre il risultato di Emily in Paris 3 - che è uscita lo scorso 21 dicembre - si deve considerare raggiunto in soli 5 giorni. Entrambe le serie, lo sottolineiamo, attualmente stazionano nelle Top 10 di ben 93 paesi (se guardiamo la classifica italiana, per la verità, Emily in Paris ha scavalcato Mercoledì). Ma non è tutto: nella lista globale riappare a sorpresa, in decima posizione e con 11,5 milioni di ore visualizzate, la prima stagione di Emily in Paris che molti hanno rivisto per preparasi all'uscita della terza. Se sommiamo le ore accumulate dalla prima stagione a quelle accumulate dalla terza (per un totale di 129 milioni di ore), Emily supera Mercoledì. Insomma, i dati sono interpretabili ed è difficile stabilire un vero vincitore tra le due popolarissime serie tv. Forse potremo tirare le somme soltanto tra qualche settimana quando avremo il dato delle ore di visione accumulate dal terzo capitolo del dramedy romantico di Darren Star nei canonici primi 28 giorni dall'uscita.

Gli altri titoli in Top 10

I numeri dalla terza posizione in poi non sono paragonabili con quelli delle prime due serie in classifica, ma vale comunque la pensa segnalare i buoni risultati raggiunti dalla serie d'azione The Recruit - al terzo posto con 95,6 milioni di ore - e dalla miniserie Harry & Meghan, al quarto posto con 39,7 milioni di ore. Seguono Sonic Prime, la quarta stagione del reality Too Hot to Handle e - solo al settimo posto - la miniserie spin-off di The Witcher, The Witcher: Blood Origin. Chiudono la classifica la quarta stagione di I AM KILLER, la seconda de L'estate in cui imparammo a volare e la già citata prima stagione di Emily in Paris. Leggermente diversa la situazione se guardiamo la Top 10 della settimana del nostro Paese (che non tiene conto della divisione tra serie in lingua inglese e in lingua non inglese): in classifica spiccano anche le prime due stagioni della serie coreana Alice in Borderland, il primo reality italiano originale di Netflix Summer Job e il dramedy romantico Odio il Natale.