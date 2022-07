Netflix, le Serie TV in streaming ad agosto 2022

News Serie TV

Agosto mese di vacanze per molti ma non per le serie tv di Netflix: da non perdere il debutto di The Sandman e i ritorni di Locke & Key e Non ho mai...

Ad agosto, prendetevi un momento anche per le Serie TV: ci sono alcuni debutti e ritorni da non perdere, in streaming su Netflix. Uno è The Sandman, adattamento live-action dell'omonimo fumetto di culto scritto da Neil Gaiman, che in qualità di produttore esecutivo si è assicurato che ogni cosa fosse fatta nel modo giusto. La storia si concentra su Sogno (interpretato da Tom Sturridge), colui che dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde in un luogo chiamato Regno del Sogno. Quando viene catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l'ordine, Sogno dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane. Un'altra amata storia soprannaturale, quella di Locke & Key, volge al termine nella terza stagione. Dopo aver sconfitto Dodge e dopo che Eden ha usato la chiave Eco per riportare in vita il capitano Frederick Gideon, un sanguinario soldato britannico posseduto dal potente primo demone, i Locke scopriranno più magia all'interno di Keyhouse mentre una nuova minaccia - la più pericolosa di tutte - incomberà su Matheson con i suoi piani per le chiavi.

Ad agosto tornano anche le dis-avventure sentimantali di Devi nella terza stagione della teen comedy Non ho mai... Riuscirà la protagonista a venire a capo del suo triangolo amoroso con Paxton e Ben? Oppure la situazione si complicherà ulteriormente? Optiamo per la seconda dopo l'ingaggio di Anirudh Pisharod (9-1-1) per il ruolo di un adolescente indiano americano particolarmente intelligente e, be', affascinante. Se invece vi piacciono i thriller e le storie crime, la tedesca Kleo, ambientata subito dopo la caduta del Muro di Berlino, segue un'ex spia della Germania Est scoprire chi l'ha tradita e perché sfruttando le sue abilità micidiali. La miniserie Echoes si concentra invece su Leni e Gina, due sorelle gemelle che, dopo essersi scambiate per anni, vedono le loro vite sgretolarsi quando una scompare.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming ad agosto 2022

Serie TV in prima visione

I misteri del Café Minamdang , Stagione 1 (1 agosto, episodio settimanale)

, Stagione 1 (1 agosto, episodio settimanale) Previsioni d'amore , Stagione 1 (2 agosto)

, Stagione 1 (2 agosto) Buongiorno, Verônica , Stagione 2 (3 agosto)

, Stagione 2 (3 agosto) Vietato arrendersi , Stagione 1 (4 agosto, episodio settimanale)

, Stagione 1 (4 agosto, episodio settimanale) The Sandman , Stagione 1 (5 agosto)

, Stagione 1 (5 agosto) Venticinque e ventuno , Stagione 1 (5 agosto)

, Stagione 1 (5 agosto) Locke & Key , Stagione 3 (10 agosto)

, Stagione 3 (10 agosto) School Tales: La serie , Stagione 1 (10 agosto)

, Stagione 1 (10 agosto) A Model Family , Stagione 1 (12 agosto)

, Stagione 1 (12 agosto) Non ho mai... , Stagione 3 (12 agosto)

, Stagione 3 (12 agosto) Chi scherza col fuoco , Stagione 1 (17 agosto)

, Stagione 1 (17 agosto) Niente di sospetto , Stagione 1 (17 agosto)

, Stagione 1 (17 agosto) He-Man and the Masters of the Universe , Stagione 3 (18 agosto)

, Stagione 3 (18 agosto) Alma , Stagione 1 (19 agosto)

, Stagione 1 (19 agosto) Echoes , Miniserie (19 agosto)

, Miniserie (19 agosto) Kleo , Stagione 1 (19 agosto)

, Stagione 1 (19 agosto) La serie di Cuphead! , Stagione 2 (19 agosto)

, Stagione 2 (19 agosto) Chad and JT Go Deep , Stagione 1 (23 agosto)

, Stagione 1 (23 agosto) Lost Ollie , Miniserie (24 agosto)

, Miniserie (24 agosto) Mo , Stagione 1 (24 agosto)

, Stagione 1 (24 agosto) Ludik, Stagione 1 (26 agosto)

Anime

Kakegurui Twin , Stagione 1 (4 agosto)

, Stagione 1 (4 agosto) DOTA: Dragon's Blood , Libro 3 (11 agosto)

, Libro 3 (11 agosto) Tekken: Bloodline , Stagione 1 (18 agosto)

, Stagione 1 (18 agosto) L'avventura di Rilakkuma al parco dei divertimenti, Stagione 1 (25 agosto)

Docuserie e Intrattenimento

Marta: Il delitto della Sapienza (1 agosto)

(1 agosto) Clusterf**k: Woodstock '99 (3 agosto)

(3 agosto) Tamara Falcó: Vita da marchesa , Stagione 1 (4 agosto)

, Stagione 1 (4 agosto) Ho ucciso mio padre (9 agosto)

(9 agosto) Indian Matchmaking , Stagione 2 (10 agosto)

, Stagione 2 (10 agosto) Instant Dream Home , Stagione 1 (10 agosto)

, Stagione 1 (10 agosto) Iron Chef: Brasile , Stagione 1 (10 agosto)

, Stagione 1 (10 agosto) Queer Eye: Brasile , Stagione 1 (24 agosto)

, Stagione 1 (24 agosto) Selling the OC , Stagione 1 (24 agosto)

, Stagione 1 (24 agosto) Storia contemporanea in pillole , Stagione 2 (25 agosto)

, Stagione 2 (25 agosto) I AM A KILLER, Stagione 3 (30 agosto)

Per i più piccoli

La città di Alberogrande , Stagione 1 (1 agosto)

, Stagione 1 (1 agosto) Polly Pocket: La serie , Stagione 2 Parte 2 (1 agosto)

, Stagione 2 Parte 2 (1 agosto) Robo-fratelli super giganti , Stagione 1 (4 agosto)

, Stagione 1 (4 agosto) Team Zenko Go , Stagione 2 (8 agosto)

, Stagione 2 (8 agosto) Deepa & Anoop , Stagione 1 (15 agosto)

, Stagione 1 (15 agosto) Angry Birds: Summer Madness , Stagione 3 (25 agosto)

, Stagione 3 (25 agosto) Might Express, Stagione 7 (29 agosto)

Proseguono