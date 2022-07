The Sandman: Il suggestivo trailer ufficiale mostrato al Comic-Con

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming su Netflix dal 5 agosto.

The Sandman, se non lo sapete ancora, è considerato uno dei migliori fumetti mai realizzati. Quell'opera, scritta dal grande Neil Gaiman, è diventata ora una serie tv, attesa in streaming su Netflix dal 5 agosto. In occasione del Comic-Con di San Diego, dove il cast e i produttori e lo stesso Gaiman hanno incontrato i fan, ne è stato diffuso il trailer ufficiale.





La trama e il cast di The Sandman

C'è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire... un posto chiamato Regno del Sogno, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge, Sweetbitter) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all'improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l'ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Il ricco cast della serie include anche Boyd Holbrook (Narcos) nel ruolo del malvagio Il Corinzio, Patton Oswalt (A.P. Bio) di Matthew il Corvo, Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve) e Madison Alexander Park (Cowboy Bebop) dei fratelli di Sogno, Morte e Desiderio, Jenna Coleman (Doctor Who) di Johanna Constantine, Gwendoline Christie (Il Trono di Spade) di Lucifero e Mark Hamill (Star Wars) di Merv Testa-di-Zucca, tra gli altri.

The Sandman: Un regalo per i fan del fumetto

Durante l'evento alla convention californiana, Gaiman ha condiviso con i presenti qualcosa di clamoroso che finora era stato tenuto segreto: ha convinto Dave McKean, l'artista delle meravigliose copertine del fumetto, a prendersi una pausa dalla sua pausa, il pensionamento, per lavorare all'adattamento di Netflix. In che ruolo? "Ogni episodio ha i crediti di chiusura, ed è una sequenza diversa ogni volta. Quelle stupefacenti e fluenti sequenze sono opera di Dave McKean", ha rivelato il produttore esecutivo.