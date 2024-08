Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2024

News Serie TV

Tornano il crime drama antologico Monsters e la serie italiana Tutto chiede salvezza. Da non perdere anche i nuovi episodi di Emily in Paris e la miniserie The Perfect Couple.

Uno dei più grandi successi di pubblico e critica degli ultimi anni torna su Netflix con una stagione e un caso nuovi. Dopo il fenomeno Dahmer, ad oggi la quarta serie più vista di sempre sul servizio streaming, il crime drama antologico di Ryan Murphy Monsters ripercorre La storia di Lyle ed Erik Menendez, i fratelli condannati all'ergastolo per l'efferato omicidio dei loro genitori nel 1989. L'accusa ha sempre sostenuto che stessero tentando di ereditare il vasto patrimonio di famiglia, mentre i due continuano ad affermare che le loro azioni derivassero dalla paura causata da una vita di abusi fisici, emotivi e sessuali subiti dai genitori. A settembre torna anche il gioiellino tutto italiano Tutto chiede salvezza. La seconda stagione, ambientata due anni dopo, vede Daniele impegnarsi per dimostrare di aver ripreso in mano la sua vita e di poter essere un buon padre per la piccola Maria, la bambina nata dalla relazione con Nina. Dopo l'intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, Daniele ha scelto di diventare infermiere e, grazie alla dottoressa Cimaroli, sta per entrare come tirocinante nell'ospedale in cui era stato ricoverato. Ha cinque settimane per dimostrare al giudice che quello può diventare un impiego stabile, accreditandosi come un genitore affidabile mentre lui e Nina si contendono l'affidamento della bambina.

MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez: MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez, Il Teaser Video Italiano con la data di uscita - HD

Tutto chiede salvezza 2: Stagione 2: Il Trailer Ufficiale della Serie Netflix -HD

Da non perdere poi gli ultimi cinque episodi della stagione 4 di Emily in Paris. Emily dice arrivederci a Parigi e intraprende una nuova avventura in un'altra capitale europea... Roma! Qui incontra un regista pubblicitario affascinante e di successo, interpretato da Raoul Bova, e forse anche un nuovo interesse amoroso. La miniserie The Perfect Couple, con Nicole Kidman e Liev Schreiber, racconta la storia di Amelia, una giovane donna che sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket. Ma quando un cadavere viene ritrovato il giorno del matrimonio, tutti improvvisamente sono sospettati. Vi segnaliamo anche la norvegese Billionaire Island, ritratto divertente e drammatico dell'itticoltura, incentrata su due famiglie di una piccola comunità costiera che competono in modo agguerrito nell'industria globale della pesca ai salmoni. E la commedia romantica Nobody Wants This, con Kristen Bell e Adam Brody nei panni di Joanne e Noah, lei agnostica e schietta e lui un rabbino anticonformista.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2024

Serie TV in prima visione

Ne rimarrà solo 1: Gara di improvvisazione tragicomica , Stagione 3 (3 settembre)

, Stagione 3 (3 settembre) The Perfect Couple , Miniserie (5 settembre)

, Miniserie (5 settembre) Emily in Paris , Stagione 4 Parte 2 (12 settembre)

, Stagione 4 Parte 2 (12 settembre) Billionaire Island , Stagione 1 (12 settembre)

, Stagione 1 (12 settembre) Mezzanotte a Istanbul , Stagione 2 (12 settembre)

, Stagione 2 (12 settembre) Envidiosa , Stagione 1 (18 settembre)

, Stagione 1 (18 settembre) Monsters , Stagione 2 (19 settembre)

, Stagione 2 (19 settembre) The Queen of Villains , Stagione 1 (19 settembre)

, Stagione 1 (19 settembre) Twilight of the Gods , Stagione 1 (19 settembre)

, Stagione 1 (19 settembre) Nobody Wants This , Stagione 1 (26 settembre)

, Stagione 1 (26 settembre) Tutto chiede salvezza , Stagione 2 (26 settembre)

, Stagione 2 (26 settembre) Los reyes de oriente , Stagione 1 (27 settembre)

, Stagione 1 (27 settembre) Soy Georgina, Stagione 3 (settembre)

Altre Serie TV

Young Sheldon , Stagione 6 (1 settembre)

, Stagione 6 (1 settembre) Prison Break , Stagioni 1-5 (4 settembre)

, Stagioni 1-5 (4 settembre) Viola come il mare , Stagione 2 (7 settembre)

, Stagione 2 (7 settembre) I liceali , Stagioni 1-3 (10 settembre)

, Stagioni 1-3 (10 settembre) The Resident, Stagioni 1-6 (20 settembre)

Anime

Bleach, Stagioni 14-15 (1 settembre)

Docuserie e Intrattenimento

Untold: La storia di Hope Solo (3 settembre)

(3 settembre) Outlast - Gioco di squadra , Stagione 2 (4 settembre)

, Stagione 2 (4 settembre) El portal: I segreti oscuri di Zona Divas (5 settembre)

(5 settembre) Selling Sunset , Stagione 8 (6 settembre)

, Stagione 8 (6 settembre) Jack Whitehall: Fatherhood with my Father (10 settembre)

(10 settembre) The Circle , Stagione 7 (11 settembre, episodi settimanali)

, Stagione 7 (11 settembre, episodi settimanali) Ángel Di María: Abbattere il muro , Stagione 1 (12 settembre)

, Stagione 1 (12 settembre) Into The Fire: La figlia scomparsa (12 settembre)

(12 settembre) Culinary Class Wars: Sfida agli chef , Stagione 1 (17 settembre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (17 settembre, episodio settimanale) What's Next? Verso il futuro con Bill Gates (18 settembre)

Per i più piccoli

Hot Wheels, a tutto gas! , Stagione 2 (9 settembre)

, Stagione 2 (9 settembre) CoComelon, Stagione 11 (16 settembre)

Proseguono