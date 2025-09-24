Netflix, le Serie TV in streaming a ottobre 2025

News Serie TV

Mese ricchissimo su Netflix per gli appassionati di Serie TV: arrivano le nuove stagioni di The Witcher, Monster, The Diplomat e Nobody Wants This, le nuove serie italiane Il Mostro e Riv4li e tanto altro. Al link il calendario completo.

Il prossimo Halloween, non cadete nel facile errore di pensare che Liam Hemsworth si sia travestito da Geralt di Rivia imitando Henry Cavill. Sarà proprio lui il protagonista della quarta stagione di The Witcher, una delle novità di Netflix in uscita a ottobre, in sostituzione di Cavill. Dopo gli eventi che hanno cambiato il Continente nel ciclo precedente, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra in corso e da innumerevoli nemici. Mentre i loro percorsi divergono e gli obiettivi si fanno più chiari, incontrano alleati inattesi pronti a unirsi alle loro battaglie. Se riusciranno ad accettare queste nuove "famiglie", forse avranno una possibilità di riunirsi per sempre. Imperdibile anche la terza stagione del crime drama antologico Monster, incentrata su Ed Gein. Serial killer. Profanatore di tombe. Psicopatico. Nelle gelide campagne del Wisconsin degli anni '50, un uomo solitario, all'apparenza cordiale e dai modi gentili vive tranquillamente in una fattoria fatiscente, nascondendo una casa degli orrori così raccapricciante da ridefinire l'incubo americano. Spinto dall'isolamento, dalla psicosi e da un'ossessione divorante per la madre, i crimini perversi di Gein daranno vita a un nuovo tipo di mostro destinato a tormentare Hollywood per decenni.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/the-witcher/1925/video/?vid=47914" title="The Witcher 4: Stagione 4: Il Teaser Trailer Ufficiale della serie Netflix con Liam Hemsworth - HD">The Witcher 4: Stagione 4: Il Teaser Trailer Ufficiale della serie Netflix con Liam Hemsworth - HD</a>

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/monster/3422/video/?vid=47917" title="Trailer ITA: Stagione 3 - La Storia di Ed Gein: Il Trailer Ufficiale Italiano - HD">Trailer ITA: Stagione 3 - La Storia di Ed Gein: Il Trailer Ufficiale Italiano - HD</a>

È un mostro anche il misterioso assassino al centro della miniserie italiana Il Mostro. Il drama di Stefano Sollima e Leonardo Fasoli ripercorre il caso del Mostro di Firenze, il primo serial killer italiano che per decenni ha seminato terrore in tutto il Paese riuscendo a eludere la giustizia. Dall'Italia arriva inoltre Riv4li, spin-off della fortunata serie per ragazzi Di4ri. In una scuola media di Pisa, nessuno ha mai sfidato i ragazzi più popolari... finché non arriva Terry, una nuova studentessa dalle idee audaci. Boots, ultima serie del leggendario produttore Norman Lear, scomparso nel 2023, segue un adolescente vittima di bullismo unirsi impulsivamente al Corpo dei Marine e trovare un nuovo scopo - e un'inaspettata fratellanza - nel gruppo di uomini con i quali si ritrova a interagire. In un mondo duro e imprevedibile, in cui essere gay nell'esercito è illegale, Cameron e il suo amico Ray si muovono tra le mine - reali e metaforiche - del campo di addestramento, stringendo legami improbabili e scoprendo il proprio vero io in un ambiente progettato per spingerli al limite.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/il-mostro/3761/video/?vid=47802" title="Trailer ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix sul mostro di Firenze - HD">Trailer ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix sul mostro di Firenze - HD</a>

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/riv4li/3758/video/?vid=47840" title="Trailer: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD">Trailer: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD</a>

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/boots/3786/video/?vid=47982" title="Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD">Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD</a>

Sul servizio streaming sono in arrivo anche le nuove stagioni del thriller politico The Diplomat e della comedy romantica Nobody Wants This. Nella terza stagione della prima, l'ambasciatrice Kate Wyler vive il singolare incubo di ottenere ciò che si desidera. Ha appena accusato la vicepresidente Grace Penn di aver ordito un complotto terroristico e ha ammesso di voler prendere il suo posto. Ma ora il Presidente è morto, suo marito Hal potrebbe averlo ucciso inavvertitamente e Penn è subentrata alla guida degli Stati Uniti. Nella seconda stagione dell'altra, l'agnostica Joanne e il rabbino anticonformista Noah sono pienamente decisi a unire le loro vite - e i loro cari. Ma le loro differenze persistono e non possono essere ignorate. La sfida ora non è solo innamorarsi contro ogni previsione, ma restare insieme nonostante tutto. Segnaliamo infine il ritorno del medical drama spagnolo Respira con la seconda stagione. Il Joaquín Sorolla di Valencia è diventato a tutti gli effetti un ospedale a gestione privata, sfidando le convinzioni e i principi dei suoi medici.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/the-diplomat/3488/video/?vid=47957" title="Trailer ITA: Stagione 3: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD">Trailer ITA: Stagione 3: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD</a>

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Netflix, le Serie TV in streaming a ottobre 2025

Serie TV in prima visione

Riv4li , Stagione 1 (1 ottobre)

, Stagione 1 (1 ottobre) Dudes , Stagione 1 (2 ottobre)

, Stagione 1 (2 ottobre) Animal , Stagione 1 (3 ottobre)

, Stagione 1 (3 ottobre) I desideri del genio , Stagione 1 (3 ottobre)

, Stagione 1 (3 ottobre) Monster , Stagione 3 (3 ottobre)

, Stagione 3 (3 ottobre) The New Force , Stagione 1 (3 ottobre)

, Stagione 1 (3 ottobre) Néro , Stagione 1 (8 ottobre)

, Stagione 1 (8 ottobre) Boots , Stagione 1 (9 ottobre)

, Stagione 1 (9 ottobre) The Resurrected , Stagione 1 (9 ottobre)

, Stagione 1 (9 ottobre) Kurukshetra - La grande guerra del Mahabharata , Stagione 1 (10 ottobre)

, Stagione 1 (10 ottobre) Old Money - Mondi opposti , Stagione 1 (10 ottobre)

, Stagione 1 (10 ottobre) Splinter Cell: Deathwatch , Stagione 1 (14 ottobre)

, Stagione 1 (14 ottobre) Nessuno ci ha visti partire , Stagione 1 (15 ottobre)

, Stagione 1 (15 ottobre) Romantics Anonymous , Stagione 1 (16 ottobre)

, Stagione 1 (16 ottobre) The Diplomat , Stagione 3 (16 ottobre)

, Stagione 3 (16 ottobre) Neve alle Azzorre , Stagione 2 (17 ottobre)

, Stagione 2 (17 ottobre) Baby Bandito , Stagione 2 (22 ottobre)

, Stagione 2 (22 ottobre) Il Mostro , Miniserie (22 ottobre)

, Miniserie (22 ottobre) Nobody Wants This , Stagione 2 (23 ottobre)

, Stagione 2 (23 ottobre) Legenden - L'infiltrata , Stagione 1 (27 ottobre)

, Stagione 1 (27 ottobre) I signori del gioco , Stagione 1 (29 ottobre)

, Stagione 1 (29 ottobre) Amsterdam Empire , Stagione 1 (30 ottobre)

, Stagione 1 (30 ottobre) Son of a Donkey , Stagione 1 (30 ottobre)

, Stagione 1 (30 ottobre) The Witcher , Stagione 4 (30 ottobre)

, Stagione 4 (30 ottobre) Respira, Stagione 2 (31 ottobre)

Altre Serie TV

Lo straordinario mondo di Zoey , Stagioni 1-2 + Film (1 ottobre)

, Stagioni 1-2 + Film (1 ottobre) Young Sheldon, Stagione 7 (1 ottobre)

Anime

Ranma1/2, Stagione 2 (4 ottobre, ogni sabato)

Docuserie e Intrattenimento

Love is Blind , Stagione 9 (1 ottobre, ogni mercoledì)

, Stagione 9 (1 ottobre, ogni mercoledì) Rhythm + Flow: Francia , La reunion (3 ottobre)

, La reunion (3 ottobre) True Haunting , Stagione 1 (7 ottobre)

, Stagione 1 (7 ottobre) Is it Cake? - Dolci impossibili: Halloween , Stagione 1 (8 ottobre)

, Stagione 1 (8 ottobre) Victoria Beckham (9 ottobre)

(9 ottobre) Six Kings Slam 2025 (15 ottobre)

(15 ottobre) Starting 5: Il quintetto iniziale , Stagione 2 (16 ottobre)

, Stagione 2 (16 ottobre) Mob War: Guerra contro la mafia a Filadelfia , Stagione 1 (22 ottobre)

, Stagione 1 (22 ottobre) Physical: Asia , Stagione 1 (28 ottobre)

, Stagione 1 (28 ottobre) Selling Sunset , Stagione 9 (29 ottobre)

, Stagione 9 (29 ottobre) Juan Gabriel: Devo, posso, voglio (30 ottobre)

(30 ottobre) Rhythm + Flow: Francia, Stagione 4 (31 ottobre, ogni venerdì)

Per i più piccoli

Playlist: Halloween da paura , Stagione 1 (1 ottobre)

, Stagione 1 (1 ottobre) Winx Club: The Magic Is Back , Stagione 1 (2 ottobre)

, Stagione 1 (2 ottobre) Le avventure di Ortone, Stagione 1 (6 ottobre)

Proseguono