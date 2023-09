Netflix, le Serie TV in streaming a ottobre 2023

News Serie TV

Per il mese di Halloween arriva la nuova miniserie di Mike Flanagan La caduta della casa degli Usher. Tornano poi Lupin ed Elite.

Ottobre è il mese giusto per qualche urlo di terrore. La proposta di Netflix agli appassionati di Serie TV in vista della ricorrenza più inquietante (e divertente) dell'anno, Halloween, è l'ultima creazione di Mike Flanagan - lo stesso di Hill House e The Midnight Club - per il servizio streaming: La caduta della casa degli Usher. Ispirata dalle opere di Edgar Allan Poe, la miniserie horror ruota attorno a due spietati fratelli, Roderick e Madeline, i quali hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere. Ma segreti rimasti a lungo sepolti vengono a galla quando un'entità soprannaturale, la mutaforma Verna, una misteriosa donna conosciuta in gioventù, inizia a prendere di mira e uccidere gli eredi della fortuna. A proposito di famiglie da salvare, dopo una lunga ed estenuante attesa torna l'Assane Diop di Lupin. Nella terza parte della serie francese, il ladro persegue un nuovo colpo quando torna a Parigi con un piano per sé e la famiglia che si era lasciato dietro nel tentativo di proteggerla da se stesso: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ovviamente, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare e per Assane si tratta di segreti del passato e di un ritorno inatteso.

Lupin parte 3: Trailer Italiano: Lupin - Parte 3: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Dalla Spagna tornano invece i giovani protagonisti del provocatorio teen drama Elite. Il racconto riparte da Omar, che sta vivendo la sua nuova vita universitaria lontano da Las Encinas, non con la serenità che avrebbe voluto. Quando, grazie a uno stage, torna nella scuola dove tutto è accaduto per affrontare a viso aperto i suoi demoni, attraverso il viaggio di Omar scopriamo che anche gli altri studenti stanno combattendo silenziosamente la propria battaglia, in una settima stagione che affronta il tema della salute mentale e il modo in cui la maggior parte di noi la ignora per paura o ignoranza. È un teen drama anche Everything Now, che dal Regno Unito racconta di Mia, una sedicenne che, reduce da mesi di ricovero per un disturbo alimentare, prepara una lista di esperienze adolescenziali da fare per recuperare il tempo perduto. Nel singolare poliziesco Bodies, invece, quattro detective in altrettante epoche londinesi (una delle quali futura e post-apocalittica) si trovano a indagare lo stesso omicidio di una vittima senza nome ritrovata a Whitechapel, finendo per scoprire un complotto che prosegue da centocinquant'anni.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a ottobre 2023

Serie TV in prima visione

Everything Now , Stagione 1 (5 ottobre)

, Stagione 1 (5 ottobre) Lupin , Parte 3 (5 ottobre)

, Parte 3 (5 ottobre) Strong Girl Nam-soon , Stagione 1 (7 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (7 ottobre, episodio settimanale) Ne rimarrà solo 1: Gara di improvvisazione tragicomica , Stagione 2 (10 ottobre)

, Stagione 2 (10 ottobre) Pacto de silencio , Stagione 1 (11 ottobre)

, Stagione 1 (11 ottobre) La caduta della casa degli Usher , Miniserie (12 ottobre)

, Miniserie (12 ottobre) La mia amica vampira , Stagione 1 (17 ottobre)

, Stagione 1 (17 ottobre) Kaala Paani , Stagione 1 (18 ottobre)

, Stagione 1 (18 ottobre) Bodies , Miniserie (19 ottobre)

, Miniserie (19 ottobre) Neon , Stagione 1 (19 ottobre)

, Stagione 1 (19 ottobre) Doona! , Stagione 1 (20 ottobre)

, Stagione 1 (20 ottobre) Elite , Stagione 7 (20 ottobre)

, Stagione 7 (20 ottobre) Yaratilan , Miniserie (20 ottobre)

, Miniserie (20 ottobre) Tore, Stagione 1 (27 ottobre)

Altre Serie TV

Non mentire , Miniserie (1 ottobre)

, Miniserie (1 ottobre) Shameless, Stagioni 1-? (1 ottobre)

Anime

Bleach , Stagione 7 (1 ottobre)

, Stagione 7 (1 ottobre) Le bizzarre avventure di JoJo , Stagione 4 (1 ottobre)

, Stagione 4 (1 ottobre) Good Night World , Stagione 1 (12 ottobre)

, Stagione 1 (12 ottobre) Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix , Stagione 1 (19 ottobre)

, Stagione 1 (19 ottobre) Pluto, Stagione 1 (26 ottobre)

Docuserie e Intrattenimento

Beckham (4 ottobre)

(4 ottobre) Ilhados com a Sogra , Stagione 1 (9 ottobre, episodi settimanali)

, Stagione 1 (9 ottobre, episodi settimanali) Big Vape: Ascesa e caduta di Juul (11 ottobre)

(11 ottobre) Surviving Paradise , Stagione 1 (20 ottobre)

, Stagione 1 (20 ottobre) La vita sul nostro pianeta, Stagione 1 (25 ottobre)

Per i più piccoli

LEGO Ninjago , Stagione 6 (1 ottobre)

, Stagione 6 (1 ottobre) Oggy Oggy, Stagione 3 (16 ottobre)

Proseguono